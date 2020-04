AMM orienta prefeitos a não demitir professores interinos neste momento de combate `a pandemia

Por NAIARA LEONOR – Por vídeo, o secretário explicou que haverá vacinação para todos no Município e que as pessoas não precisam se preocupar com a falta de vacina.

“Há vacinas para todas as pessoas que possuem um perfil elencado nesta fase da vacinação, que são idosos e profissionais da saúde. Portanto, fiquem tranquilos, não há necessidade para correria, nem nenhum tipo de desesperou ou agitação e aglomeração de pessoas. Há vacina para todos”, explicou o secretário Luiz Antônio Possas de Carvalho.

Ao todo Cuiabá deve vacinar 46 mil idosos e 21 mil profissionais da saúde pública e privada. Além do sistema drive thru, as doses de Influenza também serão disponíbilizadas em mais 101 pontos da Capital, dos quais 93 eram Unidades Básicas de Saúde, incluindo as da Zona Rural e mais oito pontos extras: Escola Maria Luiza Prado Bastos no bairro Osmar Cabral, Escola Alina Tocantins no Cidade Alta, Colégio Adventista/igreja no Porto, Escola Professora Teresa Lobo, Igreja Batista no Tijucal, Escola Maria da Glória no bairro Lixeira, CRAS do bairro Dr. Fabio I e II e Escola Estadual Ana Maria do Couto no CPA II.

Neste ano, a Campanha que normalmente é realizada na primeira quinzena de abril, foi antecipada pelo governo federal como estratégia para diminuir a quantidade de pessoas gripadas e, com isso, ajudar no diagnóstico de possíveis casos de coronavírus.

Ainda considerando esses cuidados, a vacinação será dividida em três fases: A 1ª de 23/03 à 16/04, com a vacinação para os idosos (60 anos e mais), profissionais da saúde pública e privada. 2ª fase de 16/04 à 09/05 professores de escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. 3ª fase de 09 à 22/05 para crianças de seis meses a menores de 06 anos, gestantes e puérperas (mulheres de até 45 dias após o parto) e povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 à 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 à 59 anos.

A vacina previne contra três tipos de influenza: influenza A H1N1, influenza A H3N2 e Influenza B.