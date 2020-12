AMM promove mais uma ação solidária em bairro carente da Capital

Crédito: Divulgação

A Associação Mato-grossense dos Municípios, realiza nesta sexta-feira, 18 de dezembro, mais uma ação solidária, com a participação de todos os colaboradores da instituição. Desta vez, a ação será no bairro Jonas Pinheiros-3 em Cuiabá, um bairro carente, onde residem muitas famílias em situação de vulnerabilidade, com mais de 400 crianças no local.

A inciativa da ação solidária integra o calendário de atividades do projeto FAVO-Força do Amor Voluntário. O projeto foi criado em 2015 pela AMM com o objetivo de promover o trabalho voluntário em prol de causas sociais.

A presidente de honra da FAVO, Inezita Ormond destaca a importância da ação solidária, como a de estreitar laços de fraternidade e o olhar para aqueles que mais necessitam. A Força do Amor Voluntário, deixará a comunidade de Jonas Pinheiro-3 mais acolhida neste Natal, proporcionando ás crianças um dia inesquecível, realizando o sonho de receber um presente das mãos do Papai Noel. “Vamos doar um pouco do nosso tempo, e dar a nossa contribuição com muito amor e carinho ás crianças daquele bairro, disse ela.

Através da FAVO, já foram realizadas várias ações envolvendo os colaboradores da AMM, que se organizaram e participaram ativamente. Além de manter a tradição da ação solidária, o trabalho proporciona a integração e a união dos colaboradores. “Esta iniciativa tem contribuído com o bem estar de muitas pessoas. A participação de cada um é uma demonstração coletiva de amor ao próximo”,

Desde 2015, já foram realizadas as ações: Na casa de acolhimento Madre Tereza de Calcutá, no bairro Praeirinho, os colaboradores dedicaram atividades ás famílias atendidas pelo projeto filantrópico. Na ocasião, foram ministradas as oficinas de confecção de guirlandas, artesanato em espelho, colagens, auto maquiagem, palestras e dinâmicas sobre autoestima, além de prêmios e a entrega de presentes para as crianças.

Outra entidade contemplada com a ação solidária, foi a Escola Raio de Sol, que atende crianças com necessidades especiais, localizada no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá. Foram entregues mais de 100 pacotes de fraldas geriátricas. As doações foram arrecadadas entre os colaboradores e prestadores de serviço da AMM.

Através da Favo, foram desenvolvidas também a campanha de doação de medula óssea para o Redome, uma ação de humanizada que mobilizou os colaboradores, além do brechó solidário, para ajudar o hospital Santa Casa de Cuiabá. Todos os anos, a Favo realiza a campanha do Outubro Rosa, para chamar atenção para o prevenção do câncer de mama, se estende com a campanha Novembro Azul, para a alertar os homens sobre o câncer de próstata.

As campanhas de Natal também arrecadaram brinquedos para crianças que frequentam creches filantrópicas e comunitárias de Cuiabá, atendendo as crianças que moram na região da grande Morada da Serra.

A Creche Tia Antonina, no mesmo bairro foi contemplada com a reforma dos brinquedos, como no balanços, escorregador e gangorra, pintura dos muros, plantio da grama, além da concretagem e pintura do pátio. A creche é uma Associação Filantrópica, que sobrevive de doações.

Outra ação envolveu os colaboradores da instituição e entidades parceiras. Através de uma gincana, foram arrecadadas mais de duas toneladas de alimentos para a montagem de cestas básicas, que foram entregues em entidades filantrópicas de Cuiabá e Várzea Grande, beneficiando mais de 300 famílias carentes. São elas: Educandário São Miguel, Lar Eurípedes, Wantuil de Freitas, Casa Assistencial Madre Tereza e Casa do Imigrante em Cuiabá, Lar Peniel e Casa Espirita Apóstolo Mateus, em Várzea Grande.