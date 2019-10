AMM realiza primeiro encontro regional de prefeitos no Araguaia

AMM – Descentralizar o debate municipalista e estabelecer uma agenda para fomentar o desenvolvimento das regiões do estado, é um dos objetivos do 1º Encontro Regional de Municípios, a ser realizado em São Félix do Araguaia nos dias 11 e 12 de outubro. A promoção é da Associação Mato-grossense dos Municípios e da prefeitura com a parceria de entidades. O evento contará com a participação dos prefeitos da região, secretários municipais, vereadores e lideranças políticas, como o senador Welligton Fagundes. A programação do evento inclui um ciclo de palestras sobre vários temas inerentes à gestão pública, além da inauguração de obras no município.

Conforme o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, a meta é discutir a pauta municipalista nacional, levando os representantes de instituições como a Sudeco, Banco do Brasil, Unemat e outros para dialogar com os prefeitos. Ele frisou que pretende destacar o potencial econômico da região e fomentar alternativas para os municípios. “A região do Araguaia é muito importante para o estado. Estamos trabalhando e estamos presente no desenvolvimento de todas as regiões”, assinalou.

Fraga acrescentou ainda que a AMM realizará encontros em outras localidades, de acordo com as demandas dos prefeitos. Ele reforçou que os encontros regionais terão início pelo Araguaia, que concentra muitos municípios. “Este encontro visa interiorizar as atividades da instituição e promover um amplo debate sobre as demandas regionais, pois o papel da AMM é levar o desenvolvimento das regiões e fortalecer os municípios”, observou.

A programação terá início no dia 11 de outubro, às 13h com o credenciamento dos participantes. A abertura oficial, às 13.30h, com a presença de diversas autoridades. Às 15h, acontecerá um painel da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste/Sudeco, que será coordenado pelo superintendente Nelson Vieira Fraga Filho.

Os prefeitos da região vão intercalar as palestras com abordagens e questionamentos sobre os temas abordados. Ás 16h, haverá a participação de representantes do Banco do Brasil, que vão esclarecer sobre as diferentes linhas de financiamentos para os municípios. Em seguida, ás 17h, terá um painel sobre cursos de extensão para a região, com a presença de representantes da Universidade do Estado de Mato Grosso/Unemat e do Instituto Federal de Mato Grosso/IFMT.

No dia 12 de outubro pela manhã haverá inauguração de obras de pavimentação de trecho da BR-242, entre São Félix do Araguaia e Alto Boa Vista, e do hospital municipal João Abreu Luz. A prefeita de São Félix do Araguaia, Janailza Taveira, ressaltou que o evento mostrará a importância que tem a região para Mato Grosso e para o país. “Agradecemos a AMM pela iniciativa de integrar os municípios e possibilitar que outros gestores conheçam essa região próspera e que está em pleno desenvolvimento”, assinalou Janailza, ressaltando também que será realizado entre os dias 10 e 12 de outubro o 1º Festival de Pesca de São Félix do Araguaia.