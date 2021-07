AMM realiza videoconferência para discutir retorno das aulas na rede pública

Crédito: Agência de Notícias da AMM

Com o objetivo de fazer um alinhamento sobre a volta às aulas nas escolas estaduais e municipais, bem como definir uma pré-data para o retorno das atividades, será realizada uma videoconferência nesta quarta-feira, dia 14 de julho, às 15h, promovida pela Associação Mato-grossense dos Municípios, com a participação de representantes do Ministério Público Estadual, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Saúde, União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso-Undime, além de dirigentes do Conselho Estadual de Educação, Sintep e Fórum Estadual de Educação e do Sintep.

A meta é também levantar a situação de cada região que ainda não tem condições de retornar as atividades escolares. Os municípios serão orientados em relação ao planejamento do retorno, de forma presencial ou híbrida, como medida de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus, seguindo todas normas de segurança sanitária. Outro tema a ser discutido é o transporte escolar. Para isto, os municípios deverão iniciar um planejamento para o transporte dos alunos.

A AMM encaminhou aos gestores municipais um comunicado informando que o retorno escolar deve acontecer o mais rápido possível, seguindo todas as orientações, para a segurança dos alunos e professores. Conforme o presidente da AMM, Neurilan Fraga, é necessário adotar o protocolo de biossegurança para que as escolas estejam preparadas para o retorno das atividades. “Vamos alinhar e definir uma data da volta às aulas de forma presencial, e vamos também ajudar os prefeitos que ainda têm alguma dificuldade, financeira ou burocrática. Juntos, encontraremos as soluções para o retorno das crianças às salas de aula”, observou.

O promotor de Justiça, Miguel Slhessarenko Júnior, ressaltou a importância de que cada município faça o planejamento correto do retorno, cumprindo todas as normas de segurança exigidas. Ele frisou que o Ministério Público Estadual está acompanhando de perto as medidas necessárias para garantir a segurança sanitária dos alunos e professores, que estão sendo tomadas em cada município. “É indispensável o planejamento seguro da volta às aulas”, disse ele.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, garantiu que “o estado não medirá esforços para garantir o retorno mais breve possível das aulas e o mais urgente, que é a recuperação da aprendizagem de todos os estudantes”, assegurou, destacando que os municípios vão receber um documento contendo toda as normas de biossegurança para o retorno das aulas presenciais e de forma gradual.