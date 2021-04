AMM reforça as ações conjuntas com o Coegemas e a APDM

Crédito: Divulgação

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, participou nesta terça-feira (06) de uma reunião por videoconferência com a diretoria do Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social-Coegemas, e também com a Associação Para Desenvolvimento Social dos Municípios do Estado Mato Grosso-APDM, com o objetivo de discutir os projetos e a melhoria da instituição.

Na ocasião, ele garantiu o apoio ás entidades e sugeriu que o Coegemas funcione no mesmo espaço físico da APDM, como forma de facilitar o trabalho das duas entidades que tem ações comuns na área da assistência social dos municípios.

A presidente do Coegemas e primeira dama de Sorriso, Jucélia Gonçalves Ferro, reforçou o pedido de apoio a Neurilan, para que continue auxiliando a instituição, que funciona, no anexo ao prédio da AMM. Ela frisou a importância da assistência social trabalhar em conjunto com as associações. “Teremos um grande avanço, e acredito que podemos beneficiar muitos municípios pequenos e de realidades diferentes. Com a união podemos engajar de forma gradativa e fortalecer as equipes ainda mais, melhorando a qualidade dos serviços prestados. Por isto, peço que a AMM prossiga nos orientado e auxiliando para continuarmos com essa parceria”, disse Jucélia.

Já a presidente da Associação Para Desenvolvimento Social dos Municípios do Estado Mato Grosso-APDM, Scheila Pedroso da Silva, que também é secretaria geral da Coegemas, ressaltou que as instituições devem trabalhar juntas e mostrar serviços, para poder cobrar benefícios. “Nós já estamos nos organizando para começar a realizar as nossas ações. Já conseguimos a reforma da sede da APDM e agora pensamos nesta proposta de unir as equipes, para que possam trabalhar juntas, no mesmo espaço, podemos otimizar serviços”, garantiu Sheila.

O presidente da AMM ainda acrescentou que as instituições podem fazer uma força tarefa para filiar outros municípios que não são filiados á AMM. “Temos que ter essa consciência de que todos os municípios pequenos precisam dos serviços da AMM. Quanto mais municípios filiados mais apoio e serviços podemos ofertar”, argumentou Neurilan. Que vocês consigam conversar com as secretárias de Assistência Social desses municípios e levar a elas a importância de estar associadas a instituição.

Fraga lembrou ainda que a AMM já realiza grandes parcerias com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso- Cosems e com a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso-Undime. As duas entidades também funcionam no prédio da AMM.