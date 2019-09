AMM reivindica municipalização da regularização fundiária

A prefeita Lucimar Sacre de Campos fez mais uma visita nas instalações do Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande, para acompanhar de perto as mudanças que estão ocorrendo em obras e o que é necessário para melhorar o atendimento à população Várzea-grandense.

A visita faz parte de uma agenda adotada pela chefe do executivo municipal de estar presente nas unidades de saúde do Município, conversando com funcionários e pacientes. Só que esta visita de hoje (13), foi especial, também em comemoração aos 31 anos de fundação da unidade.

Lucimar Sacre de Campos, acompanhada do secretário municipal de Saúde, Diógenes Marcondes, do diretor geral da unidade, Ney Provenzano e do senador Jayme Campos – que nesta data também completa mais um ano de vida – anunciou mais uma obra de reforma, que desta vez contemplará a farmácia.

“ As obras desta última etapa estão sendo finalizadas. Agora vamos entrar com as reformas das alas pediátricas que englobam consultórios médicos, salas de internação/recuperação e laboratório, e ainda a farmácia para ficar 100% reformado. Estamos investindo R$ 10 milhões de reais, entre obra física e aquisição de equipamentos de última geração, para dar melhor eficiência ao atendimento e na melhoria do ambiente de trabalho. Queremos cada vez mais melhorar a oferta de serviços da nossa Rede do Sistema Único de Saúde”, disse a prefeita, lembrando que a unidade completa hoje 31 anos, e foi edificada na gestão do senador Jayme Campos – então prefeito à época- e que desde a data da sua fundação nenhuma obra de reforma havia sido feita, e uma de suas metas de Gestão é a de entregar para a população um novo Hospital e Pronto Socorro, com a reforma de 100% da unidade.

“Hoje o Pronto Socorro Municipal está reestruturado para atender de forma humanizada todos os pacientes que buscam nesta unidade de saúde serviços. E os avanços e melhorias estão sendo sentidos pela própria população, quer seja de forma emergencial, ou até nas consultas de rotina, com os equipamentos de alta tecnologia. Não temos medido esforços para investir na qualidade do atendimento aos pacientes da Rede do Sistema Único de Saúde”, completou a prefeita.

O secretário de Saúde, Diógenes Marcondes, lembra que o Pronto Socorro de Várzea Grande, ao completar 31 anos, tem muito que comemorar, não apenas na melhoria da estrutura física, na modernização de equipamentos, mas, sobretudo, na excelência dos serviços que tem sido executado no setor e que tem recebido elogios de diversos órgãos de fiscalização do Ministério da Saúde, bem como técnicos do Governo do Estado.

A Ouvidoria do SUS, como destaca o secretário Diógenes Marcondes, há muito tempo não registrava tantos elogios da população, reafirmando o bom atendimento por parte dos servidores da unidade. “Esse fato muito nos orgulha, porque estamos trabalhando para que os resultados obtidos no Hospital e Pronto Socorro sejam os melhores. E isso tem sido possível porque a administração municipal tem feito inúmeros investimentos no setor de Saúde. O aniversário do Pronto Socorro merece ser comemorado, com a implantação da política de Humanização”, completou.

O superintendente do Hospital e Pronto Socorro, Ney Provenzano , disse que a unidade de saúde já é referência em várias especialidades, o que tem contribuído para salvar e ajudar a minimizar o sofrimento de muitas pessoas. “Agradeço a todo o corpo de servidores dessa instituição e principalmente ao senador Jayme Campos que possibilitou que a população Várzea-grandense há 31 anos, pudesse ter uma unidade de saúde 24 horas para atendimento de urgência e emergência, e de portas abertas para atender toda a população de Várzea Grande e de Mato Grosso em suas necessidades de saúde. É gratificante observar o crescimento na oferta de serviços, na gestão Lucimar Campos. Hoje o várzea-grandense nasce em sua cidade, com os serviços da Rede Cegonha. Hoje o paciente internado que necessita de exames laboratoriais e outros de alta complexidade não precisa mais ser transferido, ele, tem seu tratamento integral dentro da unidade ”, afiançou o diretor.

Emocionado, o senador Jayme Campos, lembrou-se da inauguração do Pronto Socorro de Várzea Grande, ocorrido no ano de 1988, ocasião em que ele era prefeito de Várzea Grande. “Lembro-me como se fosse hoje dessa data festiva e da satisfação pessoal em poder inaugurar uma unidade de saúde onde a população local pudesse ser atendida. Lutei muito para viabilizar esse sonho, e mesmo passados 31 anos muito me orgulho de voltar aqui e ver que muita coisa mudou e para melhor. E meu orgulho é ainda maior por ver que a prefeita Lucimar tem melhorado de forma considerável a estrutura física e nos investimentos necessários e de alta tecnologia para salvar vidas. Aqui tenho uma história de respeito por essa unidade de saúde, que tanto faz pelo várzea-grandense ”, disse ele.

Por: Katia Passos – Secom/VG