AMM reúne diretoria para debater crise na saúde e alinhar diretrizes para orientar os prefeitos

Crédito: Divulgação

Prefeitos que integram a diretoria da Associação Mato-grossense dos Municípios participaram de uma reunião por videoconferência nesta quarta-feira (31) para avaliar a situação dos municípios no enfrentamento à pandemia e definir ações a serem adotadas pela instituição na orientação aos prefeitos.

A reunião foi coordenada pelo presidente da AMM, Neurilan Fraga, que ponderou sobre o agravamento da emergência epidemiológica no estado e apresentou os encaminhamentos mais recentes da instituição no intuito de auxiliar os gestores no combate ao avanço da covid-19.

Fraga destacou que os prefeitos estão sob pressão desde o início da pandemia, considerando que há uma responsabilidade muito grande da administração municipal em adotar e fiscalizar as medidas de controle para conter a disseminação do coronavírus, ao mesmo tempo em que há uma forte cobrança do segmento econômico para manter as atividades em funcionamento. “Além disso, temos uma decisão judicial que determina que os municípios cumpram o decreto publicado pelo Governo do Estado que determina várias restrições”, assinalou.

O presidente da AMM reforçou que a medida judicial deve ser cumprida e sugeriu aos gestores que se reúnam com o comitê local de combate à covid- 19 para traçar ações conjuntas no enfretamento à doença. “Consideramos também importante o diálogo com o Ministério Público, pois neste momento crítico é preciso buscar entendimento e ações coletivas para controlar os impactos da pandemia”, frisou.

Para auxiliar prefeitos de todo o estado, a AMM já fez alguns encaminhamentos, inclusive contatou representantes de empresas importadoras de vacinas para verificar a viabilidade da aquisição dos imunizantes pelos municípios. Cerca de 40 municípios manifestaram interesse por meio de uma carta de intenção de compra das vacinas, totalizando cerca de 400 mil doses. O documento não sela o compromisso da aquisição, mas viabiliza que a empresa distribuidora internacional elabore uma proposta comercial e apresente as condições de fornecimento do imunizante.

Os prefeitos da diretoria demonstraram preocupação com a crise sanitária e destacaram que, além da pressão do comércio, ainda enfrentam multas dificuldades para garantir o atendimento o atendimento aos pacientes nas unidades de saúde. Os gestores destacaram a importância de acelerar o processo de vacinação e sugeriram que o Governo do Estado instale hospitais de campanha nos municípios, como forma de atender as demandas locais e desafogar o sistema público de saúde da capital.