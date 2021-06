Ampliação da ala Covid-19 no Hospital Regional de Colíder entra em fase final

Edição de 2020 teve formato híbrido: parte das vendas pelo Instagram e parte presenciais, no estacionamento do Teatro Zulmira Canavarros Foto: Karen Malagoli

A primeira edição do Bazar da Assembleia Social totalmente on-line já começa na próxima sexta-feira (11). Há quase 1500 peças disponíveis para a venda – novas ou usadas (em perfeito estado) – e os interessados podem adquirir, a partir das 9h, em um site especialmente desenvolvido para a iniciativa: www.bazarsocial.com.br. Toda a arrecadação será diretamente destinada à Associação de Trabalhadores Voluntários contra o Câncer de Mama em Mato Grosso (MTMamma).

Nesta edição, há roupas e calçados femininos, masculinos, tamanhos adulto e infantil, acessórios (como bijuterias, bolsas e cintos), brinquedos e alguns artigos de decoração. Há grande variedade de tamanhos e de marcas e os preços estão entre R$ 4,99 e R$ 149,99.

“Nosso bazar já é bastante conhecido pela qualidade, mas nos superamos desta vez”, brinca Daniella Paula Oliveira, diretora da Assembleia Social. “Na curadoria, nos preocupamos em disponibilizar para a edição on-line apenas peças perfeitas, boa parte com etiqueta, que recebemos de lojistas. Recebemos também doações de parceiros generosos, que repassaram roupas que na loja, custaria uns R$ 3 mil”, completa.

As vendas estão previstas para ocorrer entre 11 e 20 de junho – ou enquanto durarem os estoques. Para comprar, basta acessar o site, selecionar os produtos divididos em categorias, adicionar ao carrinho e, para finalizar a compra, fazer um cadastro. As formas de pagamento são cartão de crédito, débito pelo banco Caixa Econômica Federal, transferência via PIX e paypal. É importante destacar que todo o recurso já cairá na conta bancária da MTMamma.

Foto: Karen Malagoli

Após a compra, o usuário será orientado para agendar a retirada (presencial ou por drive-thru) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h.

Daniella Paula explica que o Bazar Solidário é um completo ciclo de consciência social: “É um bonito ciclo de solidariedade: a população é sensibilizada, desapega e doa; nós higienizamos tudo e isso volta, ou para comunidades carentes ou é vendido, a baixo custo. O ciclo gera o reuso consciente, menor impacto ambiental, renovação de energias. E o dinheiro arrecadado vai diretamente para projetos que conhecemos e acreditamos!”.

Quem tiver dúvidas de como comprar pode manter contato pelos telefones (65) 3313-6994 ou 9 9962-0352.

Mais solidariedade

Além de atender as demandas das mulheres com câncer, por meio da MTMamma, parte do recurso arrecadado será utilizado para aquisição de utensílios de cozinha para a Associação de Mulheres Solidárias Joana D’Arc, com atuação no bairro Ouro Fino, região periférica de Cuiabá.

Além disso, centenas de peças não selecionadas para o bazar on-line estarão disponíveis para uma edição presencial, em momento seguro, para atender a outra instituição filantrópica.

Há ainda outro braço do Bazar da Assembleia Social: as peças impróprias para venda serão destinadas ao Projeto Guarda-roupa Solidário, com doação para alguma comunidade periférica.

SERVIÇO

Bazar da Assembleia Social – On-Line

A partir das 9h de 11 de junho, pelo site www.bazarsocial.com.br

Roupas, calçados, acessórios (adultos e infantis), brinquedos e artigos de decoração, com preços entre R$ 4,99 e R$ 149,99

Renda revertida para a MTMamma

Informações: (65) 3313-6994 ou 9 9962-0352