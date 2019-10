“Anjos da Enfermagem” levam alegria e presentes às crianças no Pronto-Socorro

Crianças internadas na Ala Pediátrica do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC) tiveram, semana passada, um dia mágico de confraternização, presentes e muitas guloseimas. Com muito amor e criatividade, esses gestos tão simples que todas as crianças esperam receber neste mês em que se celebra o ‘Dia das Crianças’ em todo o Brasil, a equipe do PS reforçou a política de humanização, que vem sendo implantada em todas as áreas da administração do prefeito Emanuel Pinheiro.

Além dos diversos presentes, o evento, que desde de 2017 conta com o apoio incondicional da primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, neste ano recebeu ajuda do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, da Maçonaria Loja Cuiabá e servidores da unidade hospitalar, encantou pacientes, pais e demais familiares com a animação do grupo teatral “Anjos da Enfermagem”.

“Foi um momento em que nossos filhos esqueceram-se da dor, da doença e principalmente da saudade que eles têm do seu lar. As celebrações festivas fazem parte da infância deles e essa festa devolveu esse gostinho de casa. E isso os fortalece para que saiam daqui o quanto antes”, frisou a cacerense Odeth Braçoloto, de 55 anos, avó da pequena Izabela Coimbra, de 06, que há três meses está internada para tratar uma infecção bacteriana.

A nutricionista Lorena Targino, de 31 anos confirmou as falas da companheira de internação pela alegria contagiante da filha Laura, de 04. “Ela não parou nem um minuto sequer. Brincou, cantou e vibrou ao receber os presentes ao ponto que até me esqueci por um momento que ela está doente. Esse cuidado que vimos aqui não tem preço. Que muitas outras festas dessas aconteçam, pois nossas crianças merecem ser feliz, principalmente dentro de um hospital, para terem força para sair dele o quanto antes”, completou.

Para a pedagoga e Responsável Técnica da Brinquedoteca do PS, Maria Paes de Barros, as declarações evidenciam que mais uma vez a ação festiva no PS conseguiu o resultado desejado. “É esse sentimento de fortalecermos as crianças, visando sua rápida recuperação que nos move. Queremos que elas se sintam o mais próximo de casa possível, pois esse vínculo faz com elas tenham força para reagir ao tratamento e ir pra casa mais rápido. É muito gratificante para todos nós, que estamos envolvidos no evento direta ou indiretamente, vermos os relatos dos pais e acompanhantes. Mas é ainda melhor ver nossos pequenos pacientes sorrindo e esquecendo da dor que por ora os mantém internados. Com isso percebemos que atingimos nosso objetivo de minimizar a dor deles”, enfatizou.

Segundo Débora Ramos, assessora e representante da primeira-dama na ação, gestos como estes demonstram que a missão de levar a humanização da gestão Emanuel Pinheiro mais uma vez foi cumprida. “Esse é o verdadeiro retrato de que a preocupação do prefeito e da primeira-dama, de levar humanização a cada usuário SUS que busca atendimento em Cuiabá, está sendo honrado. E não apenas na Saúde, mas em todos os setores da Prefeitura, por meio dos mais diversos programas sociais que vêm cuidadosamente sendo conduzidos pela gestão Emanuel Pinheiro. Isso é gratificante e, em nome dos nossos dois representantes máximos, quero agradecer a todos que fizeram parte deste evento de forma direta ou indireta”, finalizou.