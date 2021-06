Anuário aponta redução de 8,17% nos acidentes de trânsito em 2020

Em 2020, Mato Grosso registrou 6.578 acidentes de trânsito, uma redução de 8,17% em relação ao ano de 2019, quando foram contabilizados 7.164 em todo Estado. Apesar da redução dos acidentes, o número de mortes no trânsito aumentou 25%, somando 629 registros em 2020, sendo que em 2019 foram 503.

Os dados são do Anuário Estatístico de Trânsito do Estado de Mato Grosso – 2021, ano base 2020, já disponível no site do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (www.detran.mt.gov.br), através do link Anuário.

Dos 6.578 acidentes registrados em Mato Grosso, 66% das vítimas são homens e 33% são mulheres.

Sábado foi o dia da semana em que mais ocorreu os acidentes, com 19% dos registros, sendo o horário noturno e madrugada com maior índice, de 39,40% dos casos.

Autuações

Em 2020 houve uma queda nos registros das autuações de infrações de trânsito. Foram 625.108 autuações, 25,2% a menos se comparado a 2019, quando foram contabilizadas 835.469 autuações.

A infração que continua se destacando nas vias públicas é a de transitar em velocidade superior a máxima em até 20%, totalizando 360.384 autuações somente em 2020.

Anuário

Os dados disponibilizados no Anuário Estatístico permitem identificar padrões de comportamento, como tendência e sazonalidade, pontos críticos e os fatores de risco presentes no trânsito em Mato Grosso.

Além disso, o documento serve como base para as ações dos órgãos e entidades que atuam na área da Segurança Pública no auxílio a redução de acidentes e no combate à violência no trânsito.

Conforme o líder da equipe do Renaest do Detran-MT, Walber Desto, o Anuário Estatístico é uma importante ferramenta de pesquisa, estudo e diagnóstico das necessidades do Estado na construção de uma política de segurança viária.

O documento é desenvolvido pelo Detran-MT, por meio da equipe do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (Renaest), com colaboração da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT).