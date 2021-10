Ao Governo da Dinamarca, Mauro Mendes destaca sustentabilidade da produção de grãos e carne em MT

Durante reunião com o vice-ministro da Agricultura da Dinamarca, Tejs Binderup, o governador Mauro Mendes destacou a sustentabilidade da produção de grãos e de carne em Mato Grosso, que é o maior produtor brasileiro nesses ramos e segue todos os protocolos internacionais.

O encontro ocorreu nesta sexta-feira (29.10), em Copenhagen.

“Além de sermos um grande produtor de milho, de soja, de algodão, somos o maior produtor brasileiro de carne. A nossa cadeia de produção está seguindo cada vez mais os critérios de sustentabilidade, com a rastreabilidade de sua origem, para garantir essa sustentabilidade aos nossos compradores”, afirmou o governador.

Mauro Mendes também apresentou ao vice-ministro um balanço das ações da atual gestão para reduzir o desmatamento ilegal, que já tem dado resultados positivos, com redução de 20% no último ano.

O chefe do Executivo Estadual ainda ressaltou outras iniciativas voltadas a diminuir o impacto do aquecimento global, a exemplo do compromisso assumido do Estado em neutralizar as emissões de carbono até 2035, já que a meta mundial do programa é até 2050.

“Queremos convidá-los para conhecer o nosso Estado, para que possamos aprofundar as nossas relações comerciais e também a cooperação no campo ambiental”, finalizou Mauro Mendes, ao lembrar que Mato Grosso mantém 62% do seu território inteiramente preservado.

Além do vice-ministro e de sua equipe ministerial, também estavam presentes: o secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Fernando Silveira Camargo; o presidente da Embrapa, Celso Moretti; o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo; o embaixador do Brasil na Dinamarca, Rodrigo Azeredo Santos; o presidente do Instituto Mato-grossense da Carne (IMAC), Caio Penido; e o procurador do Trabalho Erich Masson.

COP-26

A reunião faz parte da agenda do governador Mauro Mendes no âmbito das discussões da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, a COP 26, na Dinamarca e Escócia. Ele permanece em viagem até o dia 8 de novembro.