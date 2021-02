Aos 103, cuiabana recebe vacina contra a Covid em casa e família comemora

A cuiabana Eulália Jacinta de Moraes, de 103 anos, presenciou guerras, sobreviveu ainda quando era bebê, a pandemia da gripe espanhola, que matou milhares de pessoas ao redor do mundo e hoje pôde comemorar mais uma vitória ao ser vacinada contra outro vírus mortal que tem assolado o mundo, a Covid-19.

O marco ocorreu nesta sexta-feira (19). Dona Eulália que está acamada há cinco anos após ter sofrido um derrame, recebeu o imunizante em casa na companhia das sobrinhas, que comemoraram o feito.

“Agora eu me sinto mais aliviada, porque para ela que é acamada, é necessária uma atenção maior. Eu suspendi até o fisioterapeuta dela, por causa do risco de pegar essa doença, só permitia mesmo que o médico do Home Care e a médica dela que vem de três em três meses ver como ela está”, contou a sobrinha, Benedita Soares da Silva, de 63 anos.

Benedita conta que a tia sempre foi muito caseira, nunca se casou e tampouco gostava de estar em festas. Seu maior prazer sempre foi estar em casa, ao lado dos familiares. Dos cinco irmãos que teve, apenas ela está viva e apesar de estar acamada, nunca teve quaisquer outras doenças.

“Ela nasceu ali na Avenida Coronel Escolástico, onde morou por muito tempo com a minha avó. Ela também estudou, mas quando a mãe dela morreu, veio morar com a minha mãe aqui no CPA 2. Sempre gostou de cozinhar, arrumar a casa, lavar louça, não ficava parada não. Hoje mesmo acamada, ela ainda senta e assiste televisão e se alimenta bem”, revelou.

A idosa completa 104 anos no dia 26 de agosto e a família já planeja uma pequena comemoração, apenas entre parentes mais próximos e seguindo as medidas de biossegurança.

“Eu gostaria de poder comemorar, porque da minha família ela é a única que ainda está vivendo mais. Mas no momento acho que é melhor esperar por causa dessa doença, já que aqui em casa somos todos de idade. Mas com certeza vamos fazer um bolinho e cantar parabéns, só nós aqui de casa mesmo”, revelou Benedita.

Campanha contra a Covid-19

Cuiabá já imunizou com a primeira dose em Cuiabá 23.608 pessoas e 8.777 com a segunda dose. Até o momento a Prefeitura atendeu cerca de 80% dos trabalhadores da saúde, os idosos institucionalizados, cerca de 2460 idosos nao insitucionalizados, com idades acima de 85 anos e aqueles que estão acamados.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aguarda agora a chegada de mais remessas de vacina para ampliar a imunização dos idosos, conforme a faixa etária e continuar com aplicação da segunda dose dos demais.