Aos 104 anos, moradora de Araputanga é a aluna mais velha da rede estadual de ensino

A fim de atestar publicamente a segurança do sistema de sorteio da Nota MT, já está disponível no portal do programa um aplicativo que simula o sistema de sorteio, para que o cidadão veja na prática como funciona. Inclusive, pode atestar o resultado do primeiro sorteio, realizado na quinta-feira (08.08).

Na ocasião, foram sorteados mil prêmios de R$ 500 e cinco prêmios de R$ 10 mil – e a lista dos ganhadores já está acessível, tanto no site do programa, quanto no aplicativo disponível para celulares com sistema Android e IOS.

O simulador pode ser baixado no site do programa e é mais uma ferramenta de segurança do sistema da Nota MT, implementado pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), em parceria com a Secretaria de Fazenda (Sefaz).

De acordo com o superintendente de TI da Sefaz e analista da MTI Ricardo Crudo, qualquer cidadão pode usar o simulador, inclusive até quem ainda não se cadastrou no programa.

Para isso, basta entrar no portal Nota MT, clicar na aba “sorteios”, escolher o sorteio que deseja simular – no caso o do mês de julho – e baixar o aplicativo no site. Veja aqui.

“Esse é um aplicativo que funciona off-line da Sefaz e demonstra que, mesmo fora do sistema da Fazenda, o resultado é o mesmo. Isso atesta que não há possibilidade de fraudes no sorteio dos bilhetes”, disse.

Segundo Crudo, se o cidadão inserir os mesmos números da Loteria Federal utilizados no sorteio oficial do programa, ele vai obter exatamente os bilhetes que foram sorteados. Os números da loteria são usados como uma espécie de embaralhador, através de um algoritmo, no sistema de sorteio.

“Você pode baixar o aplicativo, pegar o arquivo de bilhetes e fazer uma simulação em casa. Você vai perceber que o resultado que vai obter em casa é exatamente o mesmo que foi sorteado. É uma espécie de auditora que o próprio cidadão pode fazer”, disse.

Assim como o cidadão pode fazer auditoria, todo o sistema tem passado por processos de auditoria realizados pela Controladoria Geral do Estado (CGE), desde a criação do programa Nota MT, até a homologação dos resultados, a fim de assegurar transparência, confiabilidade e segurança do programa.

A previsão é que, ao longo do segundo semestre deste ano, sejam realizados mais quatro sorteios mensais, com prêmios de R$ 500 e R$ 10 mil e dois especiais, com prêmios de R$ 50 mil. Em todos os casos, será possível realizar a simulação.