Apae amplia atividades pedagógicas com apoio das doações recebidas pelo Nota MT

João Guilherme, de um ano de idade, há alguns meses iniciou sessões de fisioterapia na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Peixoto de Azevedo (691 km ao norte de Cuiabá). A entidade, cadastrada na Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), atende 73 alunos que frequentam diariamente a unidade no período vespertino e participam de várias atividades para desenvolver o lado motor e cognitivo.

Graças ao programa Nota MT, a instituição tem recebido recursos, por meio da indicação feita pelos participantes premiados. Deste modo, vem conseguindo atender crianças como João, que é portador da Trissomia do 21, popularmente conhecida como Síndrome de Down.

“Além de frequentar a salinha para desenvolvimento e contato social, ele faz fisioterapia. É possível notar o desenvolvimento dele significativamente na questão motora, social e intelectual”, conta Suellen Nogueira, mãe de João. Para ela, é importante ter um olhar mais carinhoso para a instituição.

“Tanto com ajudas e parcerias financeiras, como visitar as crianças que frequentam. Uma pequena visita, uma pequena ajuda pode mudar o destino de muitas crianças que frequentam a Apae. A participação do Governo também é fundamental”.

A entidade atende bebês, crianças e adultos com deficiência intelectual que precisam de um acompanhamento mais detalhado e específico. Eles fazem atividades pedagógicas em casa, aulas de educação física, natação, fisioterapia e, agora, também há acompanhamento com os estagiários de psicologia. Apesar de bem estruturada, a Apae de Peixoto sempre necessita de auxílio financeiro para pagar as contas mensais.

“Toda ajuda é sempre muito bem-vinda”, conta a coordenadora da Apae, Juliane Graciele Tiecker. A entidade tem recebido recursos do programa Nota MT, pela indicação feita pelos participantes premiados. “Com essa ajuda, conseguimos construir parte da sala para atividade de educação física. A gente participa desse projeto há algum tempo e também conta com recursos de fora, de outros parceiros e doadores”.

NOTA MT

O programa do Governo do Estado, lançado em junho de 2019, incentiva os contribuintes a pedirem para colocar o CPF na nota fiscal de cada compra realizada. A entidade recebe recursos com o participante premiado. Das 200 entidades inscritas no Nota MT que estão com cadastro ativo na Setasc, até o momento, 188 já foram premiadas. Desde o início até o sorteio de fevereiro, as entidades foram contempladas com o total de R$ 4 milhões.

Outra opção do contribuinte que participa do programa, é a doação de notas fiscais, por meio do Doe Sua Nota. A funcionalidade do Programa Nota MT, da Secretaria de Fazenda (Sefaz), faz doações direcionadas para entidades sociais escolhidas por cada pessoa, sem necessidade de sorteio.

A secretária Adjunta de Cidadania da Setasc, Rosineide Porcionato, explica que para participar do programa, a entidade precisa se inscrever junto à Setasc, enviando e-mail para o endereço: cadastramentoentidades2021@setasc.mt.gov.br, com o título “Cadastramento de Entidade – Nome da Entidade”, com toda a documentação exigida pelo Edital 001/2019. A documentação deverá estar legível em PDF.

Para demais informações: (65) 3613-5726 ou procurar a secretaria, no setor Cidadania e Inclusão Socioprodutiva, localizada na Rua Jornalista Amaro de Figueiredo Falcão, lote 285 – bairro CPA 1, Cuiabá (MT).

Visita

A equipe da Setasc, liderada pelo secretário adjunto de Assuntos Comunitários, Edio Martins, esteve na unidade da Apae de Peixoto de Azevedo, para conhecer a estrutura, o corpo docente e os alunos, a pedido do presidente da União das Associações de Moradores de Bairro de Peixoto de Azevedo, Franchagas Silva Rodrigues.

“É importante essa aproximação com as entidades que atendem a sociedade. Podemos ver a importância do Nota MT para instituições como a Apae. É preciso incentivar a população a cadastrar no programa e fazer a indicação da entidade”, pontuou Edio Martins.