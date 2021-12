Apaes de 45 municípios receberam recursos do Nota MT em 2021

Desde que o programa Nota MT da Secretaria de Fazenda (Sefaz) passou a beneficiar organizações sem fins lucrativos, em agosto de 2019, as Associações de Pais e Amigos Excepcionais (Apaes) de Mato Grosso foram contempladas com R$ 812,5 mil, o equivalente a 20% dos prêmios dos sorteados. Desse montante, R$ 752,7 mil estão pagos.

No Estado existem 67 Apaes ligadas à Federação Nacional da APAE, das quais 45 delas estão cadastradas no Nota MT. Somente este ano, essas entidades, juntas, receberam R$ 298,3 mil de recursos provenientes do programa. Ainda faltam ser repassados cerca de R$ 55 mil que estão em fase de pagamento, aguardando homologação dos sorteios.

Em 2021, as Apaes que receberam mais indicações pelos premiados são de Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Cuiabá, Campo Novo do Parecis e Alta Floresta. No total, elas acumulam R$ 136,1 mil em repasses.

Com a pandemia da Covid-19, as Apaes têm dificuldades para captação de recursos, portanto, os repasses feitos pelo Nota MT vêm auxiliando essas instituições a exercerem seu papel social. Um exemplo é a Apae de Guarantã do Norte, localizada a 708 km de Cuiabá, que recebeu, neste ano, até o momento, R$ 17,6 mil.

“O programa Nota MT exerce um papel tanto fiscal, quanto social. Para a Apae de Guarantã do Norte, esses recursos têm ajudado na alimentação, no pagamento de profissionais, no dia a dia da escola, na compra de materiais de limpeza e outros produtos”, afirmou a diretora da entidade, Roseli Cristina Cavalett Sala.

O município com cerca de 30 mil habitantes já teve vários ganhadores que beneficiaram a entidade social. Desde 2019, a Apae de Guarantã de Norte acumula em prêmios cerca de R$ 44,8 mil. Com o dinheiro recebido, a instituição também construiu um banheiro adaptado para crianças de zero a 13 anos, ampliou a área do almoxarifado, comprou equipamentos, reformou um dos veículos, e restaurou e pintou as mesas e cadeiras usadas pelas crianças em suas atividades.