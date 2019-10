Após acordo, Senado conclui votação da Reforma da Previdência

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, viaja na tarde de hoje (23) para Lima, no Peru, onde tem reunião sobre a venda de submarinos para a Marinha peruana e encontro com autoridades e empresários daquele país. Com a sua saída do Brasil e como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também está em viagem internacional, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assume a Presidência da República.

Mourão responde pelo comando do Executivo com a viagem do presidente Jair Bolsonaro, que faz um giro de dez dias por cinco países da Ásia e do Oriente Médio. A previsão é que retorne ao Brasil no dia 31. Depois do vice-presidente e dos presidentes da Câmara e do Senado, o próximo na ordem de sucessão do cargo é o presidente do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com Mourão, a Marinha do Brasil tem submarinos que não são mais utilizados e que podem ser vendidos a outros países. “O Peru teria que usar o casco e aí agregar novos equipamentos, vai pagar pelo casco”, explicou ao deixar o Palácio do Planalto, antes da viagem. O Brasil também está em contato com outros países, como Argentina e Chile, para tratar dessa cooperação.

Além disso, Mourão se reúne com o presidente do Conselho de Ministros, com o presidente do Peru, Martín Vizcarra, com empresários peruanos e com os comandantes das forças armadas locais, esse último encontro para tratar de problemas de fronteira. A previsão inicial é que o vice-presidente retorne ao Brasil na sexta-feira (25).