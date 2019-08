Após audiência pública, presidente da Empaer atende pedido de deputado João Batista

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Como resultado da audiência pública realizada na última segunda-feira (26), no município de Barão de Melgaço- e requerida pelo deputado estadual João Batista (Pros), um encontro entre o presidente da Associação dos Filhos e Amigos de Barão, Arnaldo Gonçalves, e o presidente da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), Renaldo Loffi “Alemão”, aconteceu na tarde da última terça-feira (27).

O encontro, articulado pelo deputado e que contou com a presença da sua equipe técnica, debateu várias propostas que resistem ao projeto apresentado pelo governo do estado, que regula a atividade pesqueira em Mato Grosso por um período de cinco anos, mais conhecido como "Cota Zero".

De acordo com o presidente da associação, é preciso que a Empaer, “neste período de incertezas”, seja o principal parceiro dos pequenos produtores. “Existem várias possibilidades na área de atuação da Empaer, entre elas, o desenvolvimento da agricultura orgânica, que está ganhando um mercado considerável. É preciso que um centro de pesquisa e reprodução das espécies nativas de peixes, para repovoamento dos rios e do pantanal, seja apresentado”, explicou Arnaldo.

Em vídeo (confira ao fim da matéria), Alemão compromete-se em realizar um mutirão na cidade de Barão de Melgaço, uma ação que irá envolver todos os setores e prestar vários tipos de atendimentos.

“O nosso mutirão irá atender a todos os agricultores, pescadores e comunidade de Barão. Já estamos estudando a reativação da nosso escritório na cidade, uma parceria que irá contar com o apoio do município e toda a sua comunidade. Parabenizo a iniciativa do Arnaldo em nos procurar e fomentar esta iniciativa em procurar a Empaer para atender o seu município”, disse Alemão em parte do vídeo.

Como resultado do encontro, além do mutirão, Arnaldo disse que o projeto de “tanque rede”, também será estudado pela Empaer, uma ação que irá ajudar na regulação das espécies nativas da região.

“Já fui funcionário da Empaer, desta minha experiência, carrego comigo importantes amizades, amizades como Vico Capistrano e Enok Alves, pessoas com um vasto conhecimento e que tenho a certeza que estão prontos para colaborar com o desenvolvimento da nossa cidade”.