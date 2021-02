Após cobranças, Secretaria de Saúde disponibiliza dados sobre vacinados e Edna sugere lei contra fura filas

A secretária municipal de Turismo, Iracilda Campos, o trade turístico e representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), iniciaram na manhã de hoje (12) uma série de visitas técnicas as peixarias localizadas na região do São Gonçalo Beira Rio. A comunidade foi escolhida como projeto piloto de atividades que irão fomentar o potencial turístico da capital.

Nesse primeiro momento, os cursos que abarcam ações de aperfeiçoamento para o atendimento ao público, além de técnicas de higienização, serão ofertados para até cinco estabelecimentos comerciais. A experiência servirá de modelo para os demais comerciantes que irão participar da segunda fase do projeto desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá. O prefeito Emanuel Pinheiro criou a pasta no ano passado para reforçar o setor que também foi severamente afetado pela pandemia do novo Coronavírus.

“Vamos iniciar com os cursos de atendimento ao público, técnicas de higienização e o manuseio de alimentos. A pretensão é formar a primeira turma e realizar a entrega dos certificados no aniversário de 302 anos de Cuiabá, comemorado no dia 8 de abril”, explica a secretária municipal de Turismo, Iracilda Campos.

O presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, Jaime Okamura, aponta que o projeto tem como objetivo fazer com que as pessoas compreendam a importância da padronização dos serviços.

“Com isso, iremos atrair não só os turistas como da própria população cuiabana. Precisamos da ajuda da Prefeitura de Cuiabá para instruir os empresários e seus colaboradores quanto as normas de biossegurança, esse apoio é muito importante para que o setor saiba como atuar no dia a dia com os clientes”.

Iracilda explicou que o Senac será a instituição responsável por ministrar os cursos nas áreas de interesse dos moradores.

“A intenção do Senac é contribuir com a melhoria dos serviços que já são ofertados. Um atendimento padronizado, dentre dos critérios de organização e higiene, são fundamentais”, destacou o gestor de Marketing, Heverton Ivo Vieira.

A Peixaria do Padre, que é a pioneira da ‘Rota de Peixe’, foi um dos locais visitados pela equipe. Luís Antônio Toledo, proprietário da unidade instalada há mais de vinte anos, conta que para garantir a clientela busca manter a tradição, respaldado com receitas saborosas.

“Estou muito satisfeito com essa visita da secretária. É bom saber da preocupação do prefeito Emanuel Pinheiro em fazer esse resgate dos pontos turísticos da capital, tendo como prioridade a comunidade de São Gonçalo. Essa iniciativa vai ajudar e muito para o sucesso dos nossos estabelecimentos”, pontuou.

Quem também aprovou a ideia foi Flávio Barros, que é proprietário de duas peixarias. “Aqui atendemos clientes de todas as classes. Procuram por atendimento rápido e eficiente, contando sempre com uma ótima higiene do local e uma comida de primeira qualidade. Estou muito grato com esse projeto que vem para somar com a gente”, garantiu.

No sábado (13) será feita com a visita técnica do Centro de Atendimento Móvel, a partir das 8h, para um levantamento técnico sobre as necessidades da região. “Quero que as pessoas reconheçam o interesse da Prefeitura em transformar a Comunidade de São Gonçalo Beira Rio como principal polo turístico da Capital”, concluiu a secretária.