Após Fake News, prefeito Emanuel Pinheiro registra pedido de investigação na tarde de hoje (25)

A Prefeitura de Cuiabá irá registrar um boletim de ocorrências na Gerência de Combate a Crimes de Alta Tecnológica (Gecat) da Capital para investigação sobre uma Fake News propagada nas redes sociais nesta quarta (24), a respeito de um falso calendário de vacinação, que pode ter contribuído para o congestionamento no sistema de agendamento da campanha de imunização de Cuiabá. Para corrigir o problema nos agendamentos foi preciso apagar toda a agenda marcada para a tarde de quarta-feira (24) e não foi liberada uma nova agenda para realizar a vacinação na quinta (25).

A equipe de Tecnologia da Informação responsável pelo agendamento, detectou cerca de 1,1 milhão de acessos em 24h logo após a divulgação da falsa publicação, fugindo da normalidade de 17 mil acessos neste mesmo período.

“Estamos fazendo tudo que podemos para poder vacinar a população, enquanto tem gente que não tem a menor compaixão ou empatia pela vida alheia para divulgar Fake News, justamente nesse momento tão crítico que estamos passando. Vamos pedir a investigação à Polícia Judiciária Civil”, declarou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Nigéria e EUA

O site vacina.cuiaba.mt.gov.br costuma abrir para os agendamentos a partir das 13h e registrar até por volta das 15h30 cerca de 1.500 a 5 mil acessos. No entanto, segundo a equipe de coordenação técnica da Secretaria Municipal de Saúde, registrou na terça (23), neste mesmo período mais de 50 mil acessos simultâneos. No decorrer do dia os acessos continuaram a crescer e acabaram congestionando a abertura do agendamento para os idosos de 75 a 79 anos, recebendo até às 23h mais de 450 mil acessos fazendo com que todos que conseguiram realizar o cadastro fossem cancelados.

Na data de ontem (24), os acessos continuaram e até o final do dia já havia mais de 1 milhão de acessos no site. Conforme a equipe de TI, os acessos vieram de todas as partes do mundo, mas principalmente de países como a Nigéria e Estados Unidos da América (EUA) e demais estados do Brasil, como Goiânia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Para corrigir o problema nos agendamentos foi preciso apagar toda a agenda marcada para a tarde de quarta-feira e não foi liberada uma nova agenda para realizar a vacinação na quinta (25). Hoje excepcionalmente, somente serão vacinadas cerca de cem pessoas que são as que entraram em contato com a equipe de TI pelo e-mail disponibilizado previamente nos canais de comunicação da Prefeitura. As demais pessoas que estavam agendadas para a tarde desta quarta-feira estão sendo reagendadas automaticamente para a sexta (26). Elas devem entrar no próprio cadastro no site da vacinação e verificar para qual horário foram agendadas.

A Prefeitura de Cuiabá reforça que sempre agiu com extrema transparência e que vai continuar agindo para dar maior celeridade à população cuiabana. Ressalta ainda que mesmo com todo transtorno gerado, a campanha de imunização conseguiu vacinar mais de 940 idosos e 140 trabalhadores da saúde nesta quarta (24), no Centro de Eventos do Pantanal.