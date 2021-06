Após indicação, Distrito da Guia recebe operação cata-treco

Da assessoria Juca do Guaraná Filho também indicou reforma da praça, sinalização das vias e outros serviços para o distrito

Após pedido do presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho (MDB), a Prefeitura de Cuiabá iniciou na quarta-feira (23), uma série de serviços urbanos no Distrito de Nossa Senhora da Guia. A região tem recebido uma grande operação de zeladoria, por meio do programa Mutirão da Limpeza, coordenado pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb).

O Gabinete Itinerante esteve na região acompanhando a operação cata-treco. Foram retirados seis caminhões de entulhos, o equivalente a 2 toneladas de lixo.

Também foram executados serviços de varrição das ruas, pintura de meio-fio, podas de árvores, roçagem, capinação e eliminação dos pontos identificados de descarte irregular de lixo. A aposentada Cleonice Marcondes de Arruda, 75 anos, mora no distrito há 26 anos e aprovou o trabalho. “Um serviço bem feito. Aqui estava precisando. Eu tinha um monte de tranqueira aqui em casa e não sabia onde descartar, aproveitei o cata-treco”, comemorou a idosa. Motorista de caminhão Francisco de Carmo Pinto, 54 anos, destacou a importância da limpeza na região. “Estava feio nosso distrito, cheio de lixo. Juca veio aqui com o Gabinete Itinerante e disse que iria pedir a limpeza. Eu, de verdade, achei que era conversa de político. Quando acordei hoje vi esse povo todo trabalhando aqui, fiquei feliz”, disse o cidadão. O vereador destaca seu compromisso com a população cuiabana, seja da cidade ou zona rural. “Fico imensamente feliz e satisfeito em ver o resultado positivo desse projeto que é o Gabinete Itinerante. Viemos aqui há alguns meses e conhecemos a necessidade dos moradores. A população aqui me pediu serviços básicos, como limpeza, troca de lâmpada e etc. Fizemos a indicação e agora estamos cobrando a execução o quanto antes”, destacou Juca do Guaraná Filho Além do cata-treco, Juca indicou serviços para comunidade como reforma da praça, sinalização das vias, redutores de velocidade, reforma do cemitério municipal, manutenção nos postes de iluminação pública, pavimentação asfáltica, reforma da quadra poliesportiva, manutenção da ponte de ferro, reforma do miniestádio, construção de uma creche e limpeza geral. Os serviços deverão ser prestados ao longo dos dias da semana, ainda este mês, garantiu o Executivo Municipal. Leia mais: Emanuel Pinheiro mantém feriados municipais como dias úteis em Cuiabá

