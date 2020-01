Após indicação, governo abre processo licitatório da MT-244

Foto: Marcos Lopes

O deputado estadual Dr. Eugênio (PSB) é autor da Indicação n° 3298, que trata da inclusão, na pauta de estudos para garantir um sistema de transporte seguro, do asfaltamento no trecho que liga a BR-070 (Fazenda Paraíso) à BR-364, trecho de 15 quilômetros (conhecida como MT-244), de topografia plana, em Campo Verde. Na última sexta-feira (10), o governo de Mato Grosso lançou o edital de chamamento para as obras, sob número 01/2020, com o objetivo de celebração de termo de cooperação com organização para a implantação da pavimentação asfáltica do perímetro.

O pedido chegou até o gabinete do deputado Dr. Eugênio por meio de um oficio da Câmara de Vereadores de Campo Verde, em nome do parlamentar Juca Alves (PP), que, em sua justificativa, relata as melhorias que a obra vai trazer para a região. “A ligação da rodovia vai proporcionar melhor fluxo nos dois sentidos, reduzindo aproximadamente 25 km no acesso às duas vias. Além do trecho proposto ser plano, reduzirá o consumo de combustível e desgaste dos veículos”, destacou Alves no ato da reivindicação.

Em novembro de 2019, a indicação já tinha recebido, por parte do Executivo estadual, uma resposta positiva para a abertura do edital. “A indicação foi feita em julho de 2019 e, em reuniões no Executivo, sempre foi cobrada. O que nossa equipe tem feito, além de apresentar em Plenário as cobranças em cada secretaria, ajuda muito com respostas mais ágeis”, explicou o parlamentar.