Após vacinar 2 mil professores, Várzea Grande lança o Resgate Cidadão em busca dos não vacinados

Após vacinar mais de 2 mil profissionais da Educação no último sábado, a Prefeitura de Várzea Grande começa a executar nesta terça-feira, dia 1, dentro do Corujinha da COVID-19, das 15 às 20 horas, no Ginásio Poliesportivo Júlio Domingos de Campos (Fiotão), o “Resgate Cidadão”, uma nova modalidade de abordagem que funcionará até o completo controle da pandemia, em busca daquelas pessoas que já deveriam estar vacinadas com pelo menos uma dose ou imunizadas com as duas doses e que por qualquer motivo deixaram de receber a mesma.

Hoje, a partir das 16 horas até às 22 horas, acontece o Corujão da Vacinação no drive-thru do Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG), para profissionais da Educação da instituição de ensino e para as pessoas com comorbidades, entre 18 e 59 anos, que se pré-cadastraram, confirmaram seu cadastro com o CPF, três dias úteis após a inscrição e escolheram serem vacinados na UNIVAG em drive-thru.

“Nós, enquanto Prefeitura de Várzea Grande, estamos indo atrás das pessoas para vacinar, porque entendemos ser a única opção neste momento de pandemia e para evitar novas ondas, novas cepas, e demonstrar que a vacina é o meio mais eficiente de se vencer a COVID-19, mesmo nós já termos atingido mais de 94% de recuperados da doença, com o esforço e a dedicação de cada médico, enfermeiro, auxiliar, técnico, enfim de todos da área de saúde que nos ajudam neste esforço para vencer a doença”, disse o prefeito Kalil Baracat.

Segundo o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, idosos de 60 anos acima serão os primeiros a serem atendidos pelo “Resgate Cidadão”, que visa resguardar o direito de todos à vacina como forma de prevenir a doença que tem um impacto menor em quem está imunizado.

“Neste Corujinha da COVID-19, nós iremos fazer o atendimento completo, ou seja, receberemos os idosos com 60 anos ou mais, abriremos o sistema com o cadastro de inscritos e, independente dele estar ou não no mesmo, iremos corrigir a situação e atender a todos, desde que seus documentos pessoais com foto, comprovante de endereço e cartão do SUS cumpram as exigências do Plano Nacional de Imunização – PNI do Ministério da Saúde”, disse o secretário de Saúde, Gonçalo de Barros.

Ele lembrou que nesta terça, dia 1, das 8 até às 15 horas, o atendimento será normal no Ginásio Fiotão para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos.

“Com o atendimento pelo Ministério da Saúde do nosso pleito, para que seja liberada a faixa de vacinação para pessoas sem comorbidades, acreditamos que na próxima semana já estaremos, na medida em que as vacinas cheguem, vacinando também aquelas pessoas sem comorbidades, mas dando prioridade para os que têm comorbidades, ou seja, queremos e vamos vacinar a todos, só necessitamos de vacinas que ainda são o grande gargalo desta crise que, pelo visto, terá novas ondas, novas cepas e mais problemas pela frente, por isso, o cuidado é imprescindível, distanciamento social, uso de máscaras e outros meios de higienização, como álcool em gel e muita água e sabão”, frisou Gonçalo de Barros.