Aposentados estaduais comemoram o Dia do Servidor no Parque das Águas

Aposentados e pensionistas do Estado de Mato Grosso aproveitaram a tarde desta terça-feira (26.10) para comemorar o Dia do Servidor Público e cuidar da saúde, por meio do Programa Longevidade MT Prev. A ação foi promovida pelo Mato Grosso Previdência, no Parque das Águas em Cuiabá.

Durante o evento, cerca de 40 beneficiários contaram com atendimentos relacionados à saúde, como aferição de pressão e glicemia, oferecidos pelo curso de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, e pelo laboratório credenciado do Mato Grosso Saúde, Cedic Cedilab, além de exercícios com acompanhamento do educador físico do MTPrev, Marcel Melo.

Segundo a professora Noemia de Santos Leão, aposentada há 23 anos, ser lembrada no dia do servidor foi diferente e especial. “Achei muito legal. Todos os profissionais nos atenderam muito bem. Foi um evento que deixou a gente feliz”, completou.

Já a aposentada Adenir Benedita Ormondes, elogiou a iniciativa do MTPrev e aproveitou para recomendar o Programa Longevidade para todos os aposentados e pensionistas que queiram cuidar melhor da saúde. “Quem está em casa parado, com problema de circulação, venha se exercitar que é muito bom”, destacou.

O diretor de previdência, Érico Almeida, agradeceu a participação de todos os beneficiários, além de todos os apoiadores e servidores do MTPrev. “Ficamos muito felizes com a adesão. Hoje foi apenas o pontapé inicial. Queremos que o Programa Longevidade permaneça como ação de governo, em todas as gestões”, afirmou.

Parceiros

Para realizar este evento, o MTPrev contou com a ajuda dos seguintes parceiros: Associação dos Sargentos, Subtenentes, Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos PM/BM-MT (ASSOADE), Associação Matogrossense de Delegados de Polícia (Amdepol), Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina do Brasil – UFMT, Mato Grosso Saúde, Laboratório Cedic Cedilabe, Distribuidora de Bananas Piu-Piu e Padaria Moinho. A ação foi coordenada pela Gerência de Gestão de Pessoas, com apoio da Diretoria de Previdência e Assessoria de Comunicação da autarquia.

Programa Longevidade

O Programa Longevidade seguirá com os exercícios físicos todas as terças-feiras, às 17h, no Parque das Águas, com o professor Marcel. Importante vestir roupas leves e tênis, e não se esquecer de levar água e uma toalha pequena.

Mais informações: 65 3363-5300.