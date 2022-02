Apostilas do Sistema Estruturado começam a ser entregues a partir da próxima semana para as escolas estaduais

O Governo de Mato Grosso inicia, a partir da próxima semana, a entrega das apostilas do Sistema Estruturado de Ensino para 703 escolas da rede estadual de ensino. A previsão da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) é que as escolas e Diretorias Regionais de Educação (DREs) estejam com todos os materiais até o dia 25 de fevereiro.

As apostilas serão entregues em formato de kits e, após conferência da equipe da unidade escolar, distribuídas aos estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio. As escolas e DREs receberão também uma reserva técnica para que não falte material a nenhum aluno.

O material didático desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) possui a metodologia já aplicada na rede particular e visa auxiliar professores e estudantes no processo de recomposição da aprendizagem, sendo considerado um dos melhores métodos de ensino do Brasil.

O contrato tem duração de cinco anos e foi assinado pelo Governo de Mato Grosso no ano passado. A aquisição conta com investimentos na ordem de $ 549 milhões.

Outro diferencial do contrato refere-se às assessorias pedagógicas e equipe técnico pedagógica oferecida pela FGV aos professores e gestores escolares, cujo objetivo é dar suporte às atividades de sala de aula, com foco no alcance dos resultados da aprendizagem dos estudantes.

Cada aluno terá acesso a uma apostila de componentes curriculares diferentes e poderá levá-las para casa, sem a necessidade de devolução para a unidade escolar. As apostilas são bimestrais e toda a implementação do sistema terá custo de R$192 por aluno/ano.

Sistema Estruturado de Ensino

Composto por apostila, plataforma digital, aplicativo, avaliações semestrais, exercícios complementares, banco de perguntas e formação continuada dos professores com duração de 120 horas por ano. Mato Grosso é o primeiro estado a assinar o Contrato de Impacto Social (CIS), que implica em cumprimento de metas de melhoria de nível de aprendizagem dos alunos para o recebimento do valor contratado.

A plataforma virtual deve ofertar o acesso aos conteúdos didáticos de todas as áreas do conhecimento, com possibilidade de pesquisa e aprimoramento do aprendizado, possibilitando a plena integração com o material estruturado de ensino, com disponibilização para a comunidade escolar (estudantes, familiares, diretores, coordenadores e aos professores).

O conteúdo programático será regionalizado, seguindo os padrões da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento de Referência Curricular de Mato Grosso (DRC-MT). Os programas contemplam as mais diversas áreas do conhecimento e deverão estar organizados de acordo com as necessidades de cada ano, considerando a progressão da aprendizagem.

Supervisão de Evelyn Ribeiro