Aprosoja continua na liderança da Aliança Internacional dos Produtores de Soja

Sustentabilidade Aprosoja e instituições debatem a proposta do Zoneamento Socioeconômico Ecológico As entidades solicitam que o governo do Estado suspenda a consulta pública do ZSEE por não atender aos requisitos legais

03/02/2021

A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) participou nesta terça-feira (02.02), na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), de reunião com o objetivo de debater a proposta do Zoneamento Socioeconômico Ecológico (ZSEE), colocado em consulta pública pelo governo do Estado. O encontro contou com a participação de entidades da agropecuária, comércio, indústria, Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e outras autoridades.

As instituições solicitam que a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) suspenda a consulta pública do (ZSEE) por não atender aos requisitos legais. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) já ingressou com um pedido similar na justiça e a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) afirmou que também fará o mesmo.

Os deputados estaduais presentes afirmaram que a proposta é excludente, do ponto de vista social, representa entrave ao crescimento, pela ótica econômica, e não reflete a realidade ambiental do Estado, e que pode gerar mais conflitos do que ganhos ao meio ambiente.

Foi consenso nas falas também que o estado não pode criar 1 hectare a mais de área de preservação, sem antes indenizar aqueles proprietários que já foram impactados no passado pela criação de Unidades de Conservação, 90% destas ainda sem regularização fundiária.

Na reunião, ficou definido que um grupo técnico será criado para subsidiar a ALMT na criação de uma proposta que substitua a do governo. “Participamos do debate e somos também contrários à proposta do governo. Queremos que seja suspensa a consulta pública que avalia a proposta do ZSEE. Representamos o setor produtivo e vamos continuar zelando para que o produtor rural não tenha sua área agricultável reduzida e assim, seja prejudicado”, afirmou o vice-presidente Sul da Aprosoja, Fernando Ferri.

Além de representantes da Aprosoja, estiveram presentes participantes de todas as entidades integrantes do Fórum Agro, base Florestal, indústria, comércio e ainda os deputados estaduais Janaína Riva, Max Russi, Dilmar Dal Bosco, Nininho, Carlos Avalone, Moretto, Dr Jimenez e Dr Eugênio, Valmir Moreto.