Aprosoja-MT e APEL conquistam cessão de maquinários para manutenção da MT-322 Movimento Pró-Logística da Aprosoja-MT e APEL se reuniram com o Governo do Estado para cessão de cinco maquinas para manutenção e melhoria da MT-322

09/02/2022

O Governo de Mato Grosso cedeu maquinários para Associação dos Produtores de Espigão do Leste (APEL) para obras de manutenção de 80 quilômetros da MT-322, Região Leste do Estado (entre a BR-158 e São José do Xingu). A medida é mais um pleito do Movimento Pró-Logística da Associação dos produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), que há anos acompanha as dificuldades encontradas pelos moradores locais.

Em reunião realizada nesta quarta-feira (09/02), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, representantes da APEL e do Movimento Pró-Logística apontaram os gargalos da MT-322 ao governador Mauro Mendes, o vice-governador Otaviano Pivetta, o secretário de estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) Marcelo de Oliveira. A APEL ofereceu ao Estado a opção de realizar as obras de manutenção e melhoria do trecho de oitenta quilômetros, recebendo em contrapartida a cessão de maquinários para operar nos trechos.

Foram oferecidas pela Sinfra-MT duas motoniveladoras, uma pá carregadeira e duas escavadeiras hidráulicas que já estão disponíveis e poderão seguir para a região da MT-322. Em seguida será feito um chamamento para outras associações que se interessarem para uma parceria com o governo em fazer a manutenção da rodovia. Enquanto isso, a Associação dos Produtores de Espigão do Leste arcará com os custos da obra como mão de obra, óleo diesel e transporte. O Estado ainda deve liberar a cessão de mais dois rolos compactadores de solo assim que sejam adquiridos esses maquinários.

Para o diretor-executivo do Movimento Pró–Logística de Mato Grosso, Edeon Vaz Ferreira, a situação da rodovia é precária e medidas como essa são necessárias para qualidade de vida dos moradores e agilidade no escoamento da safra. “São muitos os pontos críticos da MT-322, que dificultam a trafegabilidade, por isso há um tempo estamos nos reunindo para debater o assunto e hoje fizemos essa reunião para consolidar as ações com o do Governo Estadual que contribuíra muito com o escoamento desta safra e na melhoria da trafegabilidade de quem vive naquela região”, pontuou.

Quem convive com a estrutura na região explica as dificuldades enfrentadas são inúmeros pontos precários que resultam em caminhões atolados e até em tombamentos. “Na época da chuva, como agora, temos quatro pontos de atoleiros. Para conseguir escoar a safra de soja, as carretas carregadas demoram cinco dias para percorrer o trecho. Nesse tempo, além do risco de acidentes, muitas vezes perdemos a carga pela demora na chegada aos armazéns e receberem o processo de secagem”, apontou o presidente da APEL, Alípio Porlítio.

Com as obras de melhoria na região, em pouco tempo terá um avanço para o escoamento de cargas e acesso aos municípios. “O primeiro passo foi dado pela Aprosoja Mato Grosso, através do Movimento Pró-Logística e somos muito gratos por isso. Agora com a realização de melhorias na MT-322, teremos uma melhor trafegabilidade. Nesse trecho não passa apenas carretas carregadas, mas sim insumos para os municípios, ambulâncias e moradores”, lembra o presidente da APEL.