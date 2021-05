Sustentabilidade Aprosoja MT lança campanha de prevenção e combate a incêndio em área rural O ato aconteceu na sede da prefeitura municipal de Primavera do Leste, nesta quarta-feira (19)

19/05/2021

Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) lançou nesta quarta-feira (19.05), em Primavera do Leste, a Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios em Área Rural 2021. A apresentação foi realizada na sede da prefeitura municipal e contou com as presenças do presidente da Aprosoja, Fernando Cadore, prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin, representantes do Sindicato Rural, vereadores, Corpo de Bombeiros Militar, secretários municipais e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Além da campanha de publicidade e comunicação, que prevê vídeos, cartilhas, folders, publicações em redes sociais e ações voltadas à sociedade e ao produtor rural, a entidade apresentou um Projeto de Lei que vida garantir a agilidade e facilidade no combate a incêndios, com a utilização de aeronaves agrícolas.

Conforme lembrou o presidente da Aprosoja, Fernando Cadore, Mato Grosso tem a maior frota aérea do país e Primavera do Leste a maior do Estado, por isso o projeto piloto deve ser iniciado no município. Conforme prevê a propositura, indicada pela entidade, as aeronaves irão realizar o combate e minimizar o fogo para ações das equipes terrestres.

“Um combate aéreo no princípio do incêndio ajuda muito e sabemos da importância dessa iniciativa. As queimadas não prejudicam só o produtor, e sim toda a sociedade, especialmente à saúde das nossas crianças e idosos que lotam as UPA’s, postos de saúde e hospitais nesta época do ano”, pontuou Cadore.

Representando os produtores rurais, presidente do sindicato, Marcos Bravin, lembrou que os agricultores já realizam um alto investimento no combate às chamas durante a colheita do milho, mas necessita de mais parceiros. “Todo produtor tem um caminhão pipa na fazenda e uma equipe, com custo muito alto para combater o incêndio desde o início. Mesmo com todo aparato e preparação é dificultoso, por isso esse projeto vem ao encontro com nosso anseio”, pontuou.

Com elogios a toda campanha, o prefeito municipal enfatizou apoio a iniciativa da Aprosoja. “Nós apoiamos o projeto, vamos construir juntos essa seara técnica e iniciarmos com a Câmara Municipal. A campanha publicitária está excelente e agora precisamos agir e criar esse modelo de negócio que dê certo, com relação às aeronaves agrícolas”, afirmou Leonardo Bortolin.

Capitão BM Allan Victor, elogiou a iniciativa e disponibilizou o Corpo de Bombeiros Militar também para formação de brigadas. “Nos propomos também a fazer o treinamento da brigada rural, mas também é preciso conscientizar a população urbana, que é a que mais demanda as chamadas para apagar incêndios”, frisou.

Veja vídeo da Campanha lançada nesta quarta-feira (19.05).