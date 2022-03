Aprosoja-MT participa do Commodity Classic

Os polos dos Cursos Técnicos da Rede e-Tec Brasil iniciam novas turmas a partir deste mês em Santa Catarina. A iniciativa é do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faesc). Reconhecida pelo MEC e pelo Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA), a formação conta com carga horária de 1.230 horas e está dividida da seguinte forma: 80% a distância e 20% com aulas presenciais.

Neste sábado (12), às 8 horas, começa nova turma do Curso Técnico em Agronegócio no município de Seara, oeste do Estado. A abertura contará com a presença do superintendente do Senar/SC Gilmar Zanluchi e do presidente do Sindicato Rural de Seara Valdemar Zanluchi. Nas próximas semanas também iniciarão novas turmas da mesma formação nos polos de São Joaquim, Araranguá e Canoinhas, Fraiburgo. Em Campos Novos começará uma turma do Curso Técnico em Zootecnia.

A coordenadora regional do Curso Técnico em Agronegócio, Kátia Zanella, explica que as atividades educacionais dos cursos são semipresenciais, com os conteúdos a distância disponibilizados na Internet, no material impresso e nas videoaulas, além daqueles executados nos encontros presenciais, nos polos de apoio.

Gilmar Zanluchi complementa que ao longo das atividades, os alunos conhecem técnicas de gestão, de comercialização e como atuar na execução de procedimentos para planejar e auxiliar na organização e controle das atividades de gestão do negócio rural. Além disso, os encontros presenciais oportunizam acesso a visitas técnicas em propriedades rurais para conhecer a realidade do agronegócio catarinense.

Os novos técnicos receberão diploma com a marca do Sistema Faesc/Senar-SC e saem preparados para atuar na gestão de propriedades rurais e empresas do setor. O presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, ressalta a satisfação por contribuir com a qualificação técnica destinada, prioritariamente, a quem atua no campo. Pelo histórico bem-sucedido das diversas turmas já formadas e pelo crescente desenvolvimento do agronegócio no Estado temos a certeza de que os alunos que estão iniciando agora terão grandes oportunidades de crescimento na carreira, além de contribuírem também para o desenvolvimento do setor”.