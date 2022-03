Aprosoja-MT pede a desburocratização do licenciamento de recursos minerais no Brasil

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), atendeu, no período de janeiro a dezembro de 2021, quase 65 mil produtores rurais em treinamentos e programas voltados à elevação da produtividade e da qualidade de vida das famílias rurais catarinenses.

O presidente do Sistema FAESC/SENAR, José Zeferino Pedrozo, destacou que, ao todo, foram promovidas 4.042 turmas com carga horária de 282.736 horas, beneficiando 64.643 participantes.

Em 2021, o Senar/SC avançou na gestão das propriedades rurais com o Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). Proporcionar aumento da produção, evolução na produtividade e no nível de gestão e incremento da renda líquida em propriedades rurais de Santa Catarina são os objetivos do programa.

A ATeG atendeu 234 grupos de produtores que reuniam 6.876 estabelecimentos rurais, em 2021, organizados em nove cadeias produtivas: bovinocultura de leite (97 grupos e 2.823 propriedades rurais), bovinocultura de corte (90 grupos e 2.689 propriedades), ovinocultura de corte (16 grupos e 488 propriedades), apicultura (9 grupos e 269 propriedades), fruticultura (8 grupos e 234 propriedades), piscicultura (6 grupos e 173 propriedades), olericultura (4 grupos e 123 propriedades), agroindústria artesanal (3 grupos e 47 propriedades) e maricultura (1 grupo e 30 propriedades atendidas).

O superintendente do SENAR/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, realçou que apenas 20 municípios catarinenses não foram atendidos. As ações do programa ATeG foram realizadas em 275 municípios do Estado, representando 93% do território catarinense.

O projeto de ovinocultura de corte reuniu esforços e recursos do Senar/SC e do Sebrae/SC, o que permitiu atender 483 propriedades rurais em 79 municípios.

Senar e Sebrae também foram parceiros no melhoramento da bovinocultura de corte dos criadores que participaram da ATeG. No período de 2017 a 2020, por meio desse programa, foram submetidos à inseminação artificial por tempo fixo (IATF) 106.241 animais. Em 2021, mais 23.500 animais foram inseminados.

Essa mesma parceria permitiu a certificação de propriedades rurais participantes da ATeG como livres de brucelose e de tuberculose. Em 2021 foram realizados 22.430 exames para a certificação de 448 propriedades rurais participantes do programa.

A ATeG oferece mensalmente aos produtores rurais visitas técnicas e gerenciais, assessoramento mantido no período de dois anos. Cada técnico atende o produtor com foco na transmissão de conhecimentos relacionados à gestão da empresa rural e técnicas de manejo voltadas às atividades de cada propriedade rural.

“A intenção é melhorar o desenvolvimento das propriedades catarinenses. Todas as cadeias produtivas são assistidas, desde genética, manejo adequado, melhoria da alimentação e também das instalações das propriedades. O programa representa um avanço na capacitação dos produtores rurais, preparando-os para a condução das atividades pecuárias com uma visão empresarial e o emprego de avançadas técnicas de gestão e controle”, salienta o presidente do Sistema FAESC/SENAR-SC, José Zeferino Pedrozo.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL

Formação Profissional Rural (FPR) configura-se como um processo educativo, sistematizado, que se integra aos diferentes níveis e modalidades da educação para desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes para a vida produtiva e social dos trabalhadores e produtores rurais. Atua nas áreas de agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura, extrativismo, agroindústria, atividade de apoio agrosilvipastoril e atividades relativas à prestação de serviços. No conjunto geral, a FPR teve 34.494 participantes, organizados em 2.871 turmas que receberam 67.600 horas de capacitação.

Entre os destaques da FPR, em 2021, situaram-se os cursos de técnico em agronegócio e técnico em fruticultura, organizados em 21 turmas que reuniram 740 alunos e receberam, durante o ano, 9.043 horas de capacitação.

No desenvolvimento do programa CADEC – Comissão para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração – foram organizadas 6 turmas que reuniram 54 participantes, os quais receberam 184 horas de capacitação.

Outro programa exitoso foi o Mulheres em Campo, que reuniu 419 participantes em 43 turmas.

Duas turmas do Pescador Profissional (Nível 1) tiveram 45 participantes e 168 horas de treinamento.

PROMOÇÃO SOCIAL

As atividades de Promoção Social (PS) possibilitam aos trabalhadores, produtores rurais e suas famílias o acesso a conhecimentos, desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais e mudanças de atitudes que favorecem melhor qualidade de vida e participação em comunidade. Entre as áreas de ação estão: saúde, alimentação e nutrição, artesanato, organização comunitária, cultura, esporte e lazer, educação e apoio às comunidades rurais. Em 2021 um público de 9.556 pessoas (816 turmas) participou de 18.780 horas de atividades.

Entre as ações de destaque implementadas em 2021 destacou-se o Agro Fraterno, destinado a atender famílias rurais vulnerabilizadas pela pandemia do novo coronavírus. O Sistema FAESC/SENAR, com o apoio de outras instituições do agronegócio, distribuiu 10 mil cestas básicas para 5.943 famílias de 23 municípios catarinenses. O desembolso foi da ordem de R$ 1,153 milhão.

