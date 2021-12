Aprosoja-MT protocola documento pedindo providência nos cancelamentos e altas dos insumos

Profissionais paraguaios, ligados ao setor agropecuário, representantes do Grupo Atenil/Victória com sede em Puerto Casado, região do Alto Paraguai, estiveram no início do mês de novembro em Torixoréu, Mato Grosso, para visita técnica à fazenda Santa Rita, localizada na região do Vale do Araguaia que possui um rebanho composto por mais de dois mil animais da Raça Araguaia. O empreendimento rural é considerado uma referência no estado, por desenvolver o programa de pecuária sustentável.

A composição da Raça Araguaia é uma derivação genética da raça continental Blond D’ Aquitane (48%), a zebuína Nelore (25%) e a europeia tropical Caracu (28%). A raça Blond D’ Aquitane incorporou musculosidade, esta característica proporcionaram um animal com, maior conversão alimentar e rendimento de carcaça, assim como maior quantidade de carne sem osso na desossa frigorífica, o Caracu contribuiu com a adaptação , a rusticidade, habilidade materna e produção leiteira e o Nelore melhorou a adaptação ambiental, a resistência a endo e ecto parasitos e o acabamento da carcaça.

Esta combinação genética resultou em animais com grande eficiência produtiva, elevado custo/benefício, pela alta taxa de conversão alimentar, rusticidade e animais adaptados às condições adversas de clima (quente e seco), além da conformação de carcaça volumosa e carne de qualidade, com grau maior maciez, menor teor de gordura e sabor singular.

Em um país com dimensões continentais e de clima tropical, o modelo de pecuária Origem Premium, cria bovinos com sustentabilidade e produtividade, reforçando a vocação do Brasil para o agronegócio. Contribuição e empenho dedicados à produção brasileira, que se destaca no cenário econômico nacional. Esse reconhecimento foi alcançado, através de um intercâmbio de experiências entre brasileiros e paraguaios. O grupo conheceu as instalações da propriedade, observaram o comportamento do rebanho e vivenciaram toda a cadeia produtiva dos animais de Raça Araguaia. Experiência, que impressionou o jornalista, consultor do setor produtivo, Pedro Escobar Medina.

“Todo produtor busca intensamente essas qualidades em seus rebanhos, não falamos somente de maior produtividade, mas também de maiores lucros e de consumidores mais satisfeitos ao encontrar nas gôndolas produtos macios e saborosos. É evidente a soma de fatores que fazem com que se conte com animais melhorados, de elite, percebemos inclusive que o rebanho está muito bem nutrido, curados e de boa genética”.

Atualmente, o Grupo Atenil/Victória, trabalha com cerca de seis mil cabeças de gado de raças hibridas em uma das zonas mais produtivas de Chaco, que apresenta vasto potencial de crescimento e uma grande rede de contatos entre pecuaristas, sempre atentos as inovações do setor pecuário. Foi um amigo do produtor paraguaio, Milton Sakurai, após contato com a ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina, que apresentou a Raça Araguaia, permitindo a conexão com os desenvolvedores da genética no país.

“Desde o nosso retorno de Mato Grosso ao Paraguai, tivemos uma evolução quanto as análises das informações obtidas durante a nossa visita ao Brasil. Tecnicamente, vamos avaliar alguns aspectos, tais como a adaptação, para definir o desenvolvimento da Raça Araguaia no Paraguai, se percebe que há muitos pontos favoráveis, e faremos comparações a outras raças sintéticas já criadas aqui, e será decisivo para tomarmos decisões e investirmos em uma possível parceria”, destaca Sakurai.

Com o alcance de resultados expressivos, o gestor e empreendedor rural, Valdomiro Parron Lopes, demonstra entusiasmo quanto à probabilidade de expandir a genética da Raça Araguaia, no Paraguai.

“A pecuária aqui busca inovação e tem um rebanho de qualidade. O grupo onde trabalhamos tem outros negócios a nível internacional, e o Araguaia reúne o que de mais moderno se apresenta hoje no mercado. Precocidade, maciez da carne e baixo teor de gordura, sem falar da proposta ambiental, bem-estar animal, enfim, nossos parabéns a toda equipe pelo trabalho”.

No campo, o criador e um dos fundadores da Origem Premium, Raul Almeida Moraes Neto, apresentou a equipe o modelo praticado na propriedade que neutraliza os gases de efeito estufa, promove o bem-estar-animal e proporciona maior ganho de peso, carne de qualidade com eficiência, em um menor espaço de tempo, preservando o meio ambiente, a partir da adoção de um sistema de produção pecuária pautado na sustentabilidade.

“A Raça Araguaia está cumprindo o papel dela de levar os ganhos genéticos e de produtividade a outros países. A função da Origem Premium é desenvolver a pecuária no âmbito de genética produtiva e estender esse compromisso para outros lugares, é muito gratificante, ver que a Raça Araguaia está ultrapassando fronteiras e despertando interesse em produtores de outros países”, celebra.

Focados na gestão técnica e econômica o Grupo Origem Premium adota o planejamento, a organização, a direção e o controle como métodos para assegurar o sucesso do empreendimento rural. Conheça os protocolos e critérios da empresa quanto à qualidade da carne, sustentabilidade e bem-estar animal.