Fortalecimento Institucional Aprosoja-MT realiza live sobre uso racional de fertilizantes A “Live Adubação Zero” irá abordar o cenário mundial de estoque de fertilizantes para Safra 2022/2023

03/11/2021

Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) realiza nesta quinta-feira (04.11), a partir das 18h (horário local), a Live Adubação Zero. O objetivo é explicar sobre o uso racional de fertilizantes no solo para reduzir os custos na lavoura. Além disso, será abordada a situação do cenário mundial de estoque desses insumos para a safra 2022/2023.

Participarão do evento online o vice-presidente da Aprosoja-MT, Lucas Costa Beber, engenheiro agrônomo e consultor técnico da entidade, Leandro Zancarano, e o superintendente do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), Cleiton Gauer.

“Estamos passando por um momento de alta nos insumos agrícolas, principalmente nos fertilizantes, e temos a incerteza que se na safra 2022/2023 iremos receber os produtos. Por esse motivo vamos falar na live sobre esse problema e principalmente no uso racional e de técnicas agronômicas baseadas em pesquisas, onde o produtor pode reduzir ou até mesmo zerar o uso de fertilizantes no solo”, adiantou Lucas Costa Beber.

A live será transmitida as 18 horas (Horário de Mato Grosso) pelo canal do YouTube e página do Instagram da Aprosoja Mato Grosso.