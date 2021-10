Aprovado PL que proíbe venda casada por concessionárias de serviços públicos de MT

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), através do programa SER Família Solidário, realizou a entrega de quase 400 cestas básicas nesta quarta-feira (27.10). O programa é uma iniciativa da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, e atende famílias que vivem em situação de extrema vulnerabilidade em Mato Grosso. Entre as instituições beneficiadas estão o MT Mamma e o Obras Sociais Irmã Cristyanne Antunes da Silva.

A organizadora de vendas do MT Mamma, Gercelena Abreu, destacou que esta ação é muito importante para as mulheres assistidas pela instituição. “Estas cestas fazem a diferença na vida dessas mulheres que estão em tratamento e não podem trabalhar. Quero agradecer ao Governo do Estado e a primeira-dama, Virginia Mendes, pelo carinho que ela tem conosco”, disse.

A vice-presidente do Obras Sociais Irmã Cristyanne, Veridiana Cordeiro, agradeceu a primeira-dama que é madrinha da ação, por todo o carinho e atenção que sempre tem oferecido. “Ela tem nos auxiliado todo mês com essa doação, ao qual beneficia muitas famílias da região do bairro Três Poderes. Muito obrigada pelo trabalho que tem feito para as famílias carentes do Estado de Mato Grosso”.

Dona Lucimaire de Sousa, uma das beneficiárias do projeto social, destacou que o trabalho que vem sendo feito para a população tem contribuído para que muitas famílias da região não passem necessidade.

“Já tem um ano e meio que eu participo desta obra e as cestas são muito bem-vindas para nós. É muito gratificante ter esse trabalho que abraçou a nossa comunidade e estamos muito felizes por isso”, concluiu.