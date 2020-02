Aprovados em concurso são empossados com assinatura eletrônica

Os 288 aprovados no concurso da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano foram nomeados nesta quinta-feira (30). Os atos, assinados eletronicamente pelo prefeito, Emanuel Pinheiro, agora fazem parte do banco e dados da Prefeitura de Cuiabá e serão gerenciados digitalmente por meio de sistema que dispensa o uso de papel.

A ação faz parte do programa Papel Zero, implantado no início da gestão, em 2017. O projeto, inédito, foi concebido em três etapas, começando pela virtualização dos processos de aposentadorias e pensões e de processos relativos aos direitos e solicitações dos servidores ativos. A última delas, ainda em implantação, estenderá o atendimento ao cidadão ao ambiente virtual.

Durante a cerimônia, no auditório do Palácio Alencastro, o prefeito destacou que este foi o primeiro concurso público da Assistência Social, um dos setores prioritários de sua gestão. O Trâmite foi destinado a selecionar candidatos para assumir cargos efetivos e para formação de cadastro reserva.

“O servidor público é, acima de tudo, instrumento para que o Município chegue à ponta. É ele que proporciona que as políticas públicas alcancem a comunidade, atendendo-a com dignidade, carinho e respeito. A população precisa de nós e essa cobrança não para, porque é ela que paga nossos salários. Nos ajudem a dar sequencia neste processo de quebra de paradigmas da imagem do servidor público”, disse.

Pinheiro também falou sobre a relação com os servidores e reforçou a necessidade de contrapartida, especialmente na área, que lida com cidadãos em vulnerabilidade. “Sejam bem-vindos! Aqui vocês serão respeitados e valorizados. Manteremos nossa obrigação de pagar o salário em dia. Isso é sagrado, não é favor.”

Os testes foram para os cargos de assistente social, contador, nutricionista, administrador, cuidador, educador físico, dentre outros. A lista dos aprovados no concurso foi divulgada no dia 30 de dezembro, no Diário Oficial n° 1810. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato com o IBFC, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430.

“A Assistência trabalha junto da população, conhece as reais necessidades na ponta. É exatamente por isso que esperamos deixar um legado para Capital, fazendo a diferença. Esse é o primeiro concurso da Secretaria de Assistência Social e estamos cumprindo com o nosso compromisso de ampliar o atendimento à população”, afirmou o titular da Pasta, Wilton Coelho.

O Papel Zero

De acordo com a secretária de Gestão, Ozenira Felix, o Papel Zero já faz parte da rotina de servidores da Secretaria de Gestão, além das áreas de recursos humanos das secretarias de Educação e Meio Ambiente. “Em breve estenderemos o serviço ao cidadão, que poderá emitir seus alvarás, licenças e notificações em ambiente virtual. Isso vai evitar filas, deslocamento e perda de tempo”, diz.

Dentre as principais vantagens da proposta se destacam a redução na emissão física de documentos e o aumento no controle dos trâmites. As assinaturas, portanto, simbolizam avanço na construção de uma administração sustentável, ágil e econômica. Vale ressaltar ainda que, assim, tornamos os processos mais transparentes, aumentando a segurança e economia para os cofres públicos.

Pinheiro lembra que o projeto fazia parte do seu programa de governo e garante aos setores administrativos uma gestão sustentável e econômica, além de transparência e agilidade dos procedimentos. “Isso só vem a somar a outras iniciativas, como o Cuiabá recicla, que garante descontos para o cidadão que descarta corretamente seu lixo, a balsa ecológica entre outros”, finaliza.