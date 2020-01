Aprovados em concurso são empossados com assinatura eletrônica

A Prefeitura de Cuiabá segue realizando a Semana Pedagógica da Escola Cuiabana. Depois de uma pausa na segunda-feira (27), o evento foi retomado, com palestras sobre temas ligados ao pedagógico e a rotina das unidades de Ensino.

Na terça-feira (28), os temas abordados foram o “Serviço de Alimentação e Nutrição Escolar”, “A Importância da Musicalização para o Desenvolvimento dos bebês” e os “Processos de Leitura e Escrita na Perspectiva do Letramento na Educação Infantil”. As palestras reuniram Técnicos em Nutrição Escolar (TNEs), Professores da Educação Infantil de 4 e 5 anos e Técnicos de Desenvolvimento Infantil (TDIs).

A nutricionista responsável pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, Thaiza Moshage falou sobre a formação. “Na palestra tratamos temas pertinentes à rotina dos serviços, as legislações vigentes, as boas práticas de fabricação de alimentos e os cardápios para 2020”, explicou.

Durante a capacitação é dada uma atenção especial aos instrumentos padronizados que serão utilizados durante o ano e a alimentação para crianças com patologias.

A nutricionista Flávia Vieira explicou que os servidores têm a prática, mas há sempre a necessidade de formação continuada. “Socializar o que a gente sabe, qualifica o nosso serviço fazendo com que a Alimentação Escolar atenda melhor as necessidades dos nossos alunos”, frisou a profissional.

Alinne Ortiz, também é nutricionista da equipe da Coordenadoria de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação e observou que “enriquecendo as boas práticas a rede passa a oferecer uma alimentação de melhor qualidade e mais nutritiva aos alunos. Esse cuidado reflete positivamente no melhor ensino para as crianças”, salientou.

O gastrônomo Rafael Rossito Carneiro contou que a equipe da Coordenadoria de Nutrição Escolar faz visitas constantes de apoio e capacitação ao trabalho dos TNE (Técnicos em Nutrição Escolar) nas unidades onde são ministradas práticas diretas na cozinha. “Aqui é teoria, lá é prática”, salientou ele.

A servidora Luciana Alves que desenvolve a função de TNE há quatro anos disse estar satisfeita. Ela lembrou que em 2019 a gestão Emanuel Pinheiro entregou uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs) aos profissionais. “Nos sentimos valorizados. Esse era um pedido antigo da categoria, uma luta de 7 anos, que o Prefeito resolveu”, elogiou Luciana.

