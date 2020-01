Aproximadamente 235 mil pessoas visitaram a Arena Encantada em um mês

O maior Natal que Mato Grosso já viu foi também o mais frequentado. De acordo com o grupo de brigadistas que fez a segurança da Arena Encantada, o parque natalino recebeu, entre o dia 06 de dezembro de 2019 e 05 de janeiro de 2020, aproximadamente, 235 mil visitantes.

Em 31 dias de portas abertas, com mais de 4 mil m² de estrutura montada no entorno do campo de Arena Pantanal, a Arena Encantada, com suas atrações interativas, atraiu famílias de todas as partes da Capital, caravanas escolares e expedição de idosos.

Poucos dias antes do Natal, a Arena Encantada abriu, exclusivamente, para receber seis mil crianças carentes de bairros e escolas públicas de Cuiabá e Várzea Grande. A iniciativa idealizada e coordenada diretamente pela primeira-dama Virginia Mendes, distribuiu brinquedos e lanche numa tarde que dificilmente será esquecida.

As crianças, com idades entre 6 e 12 anos, foram recebidas pelo Papai Noel, pela primeira-dama e pelo governador Mauro Mendes, que desceram de helicóptero na entrada do portão principal, fazendo a alegria da criançada.

Após o Natal, ainda, a Arena Encantada abriu suas portas para receber um grupo de idosos da Fundação Abrigo do Bom Jesus, dando-lhes a oportunidade de conhecer o encanto e a magia do maior parque natalino que Mato Grosso já viu.

“Estamos muito contentes com os resultados obtidos. A Arena Encantada foi sucesso de público, crítica e arrecadação de alimentos. Sabíamos que o desafio era grande, por isso envolvemos tantas pessoas no processo, todos entenderam o desafio e prontamente abraçaram o projeto, colocando muito amor e dedicação em cada etapa. Sou muito grata a todos os que nos apoiaram e se dedicaram. O resultado brilhante que tivemos só foi possível graças a cada um que fez sua parte”, ressaltou a primeira-dama Virginia Mendes.

Vale ressaltar ainda que a Arena Encantada, em 31 dias de funcionamento, arrecadou quase 83 toneladas de alimentos. Poucos dias antes do Natal, os alimentos recolhidos na primeira quinzena de dezembro, foram organizados em milhares de cestas básicas e entregues à famílias em situação de vulnerabilidade.

“A distribuição de alimentos vai se estender até a primeira quinzena de janeiro porque a arrecadação foi muito grande e, graças a Deus, nós temos como dar um pouco para cada um”, comemora Rosamaria Carvalho, secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania.

Realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso, a Arena Encantada contou com os esforções das Secretarias de Assistência Social e Cidadania (Setasc), de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), de Educação (Seduc), Casa Civil, Gabinete de Governo e da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e com apoio da iniciativa privada. Contou ainda com o importante apoio do Gabinete Militar, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Ciopaer.