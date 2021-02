Arena Pantanal é o palco da final entre São Paulo versus Fluminense

A Supercopa do Brasil Sub-17 já tem data, hora e local para ser disputada. A Diretoria de Competições da CBF anunciou que o duelo entre Fluminense e São Paulo será na Arena Pantanal, em Cuiabá, na próxima quarta-feira (10.02), às 19h.

A competição reúne o Fluminense, campeão do Brasileirão Sub-17, e o São Paulo, que conquistou a Copa do Brasil da categoria. Os clubes voltarão a se enfrentar após medirem forças justamente na decisão da Copa do Brasil.

A disputa pela taça se dará em jogo único, com transmissão ao vivo do Sportv e do site da CBF, pelo MyCujoo.

Além da definição de local, data e horário, a CBF também publicou o Regulamento Específico da Competição.

A Arena Pantanal, palco de quatro jogos da Copa do Mundo de 2014 possui toda infraestrutura logística e de segurança para grandes eventos. O Cuiabá Esporte Clube carimbou o passaporte para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro deste ano e em virtude disso o Governo do Estado por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e lazer (Secel) está promovendo os últimos ajustes técnicos para recepcionar os grandes clubes da elite do futebol brasileiro.

“A Arena Pantanal está apta e dentro das conformidades com a lei de vigilância sanitária e de saúde devido a pandemia da Covid-19 e em virtude disso a presença do torcedor nos estádios brasileiros está vetada. Mas a Arena Pantanal está tudo ok nesse sentido”, disse o secretário da Secel Alberto Machado.