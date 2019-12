Aripuanã cumpre limites e metas e contas recebem parecer favorável à aprovação

Conselheiro interino Moises Maciel

A implementação do modelo de política de capacitação integrando instituições públicas de Mato Grosso motivou, reunião da Rede Estadual de Escolas Corporativas de Mato Grosso que nesta quinta-feira (05/12) aprovou a minuta do Regimento Interno. A iniciativa da Escola Superior de Contas, unidade do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em formar uma rede de escolas, teve início em meados de 2019 e, em outubro, foi assinado o termo de cooperação por 11 instituições.

Sob a superintendência do conselheiro interino Moises Maciel, acompanhado pela vice-diretora da Escola Superior de Contas, Esther de Mello Menezes, os presentes fizeram a leitura do texto base para o Regimento e todos puderam contribuir. “Estamos muito satisfeitos com o andamento e engajamento de todos e esperamos que 2020 seja um ano de grandes avanços na educação corporativa em rede”, afirmou Maciel.

A formalização do Termo de Cooperação Técnica, em outubro, buscou aproximar as atividades realizadas pelos servidores públicos dos órgãos e entidades das suas funções sociais, tendo como foco o aprimoramento institucional, bem como das políticas públicas garantidoras dos direitos sociais.

Segundo o documento aprovado, a implementação desse modelo de política de capacitação visa a aproximação dos principais temas da agenda do Estado, tais como crescimento econômico, redistribuição, sustentabilidade, qualidade do gasto público, relações federativas, entre outros.

A Rede Estadual de Escolas Corporativas do Estado de Mato Grosso atualmente é composta pela Escola Superior de Contas de Mato Grosso, Fundação Escola Superior do MPE-MT, Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, Escola de Governo do Estado de Mato Grosso, Academia de Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, Escola Judicial do TRT da 23ª Região, Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, Escola Superior de Advocacia Prof. Renato de Arruda Pimenta, Escola Fazendária do Estado de Mato Grosso, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – Escola Institucional do Ministério Público de Mato Grosso, Escola Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso – ESDEP-MT, Escola do Legislativo do Estado de Mato Grosso – ELMT, Escola da Câmara Legislativa da Câmara Municipal de Cuiabá, Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Rondonópolis Antônio Nestor de Araújo, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Administração de Mato Grosso e Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso.