Arquivo Público promove workshop em Gestão de Documentos

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Superintendência de Arquivo Público de Mato Grosso, promoverá na próxima quarta-feira (16.10), o workshop “Boas Práticas em Gestão de Documentos”. O público-alvo são servidores e gestores responsáveis pela gestão de documentos e arquivos do Executivo estadual. O evento será realizado na sede do Arquivo Público, no Centro de Cuiabá.

Por meio de palestras e mesas-redondas, o objetivo do workshop é promover o compartilhamento de normas, procedimentos e conhecimentos técnicos sobre as boas práticas em gestão de documentos. Também serão debatidos durante a realização temas como o descarte correto do documento, preservação e seu ciclo de vida.

Esta é uma das ações que o Arquivo Público tem realizado para atender todos os órgãos responsáveis pela gestão de documentos e arquivos no Estado. Para alcançar todos os servidores, especialmente os que atuam no interior de Mato Grosso, a Superintendência tem realizado cursos de capacitação na modalidade EaD (ensino a distância).

O evento será iniciado às 8h com a palestra “Gestão de Documentos Digitais”, ministrada pela professora Leonora Schwaitzer, da Universidade Federal Fluminense (UFF), doutora em História, Política e Bens Culturais. Na sequência, às 10h45, está prevista a realização da mesa-redonda “Implantação do Processo Administrativo Eletrônico no Estado de Mato Grosso”.

No período vespertino estão programadas, ainda, as mesas-redondas “Central de Gestão de Documentos e Preservação em ação”, às 14h; “Boas Práticas em Gestão de Documentos nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo de Mato Grosso”, às 15h45.

De acordo com a superintendente do Arquivo Público de Mato Grosso, Vanda da Silva, um dos objetivos do evento também é socializar com todas as secretarias e gestores de protocolo e arquivo o trabalho realizado pelas setoriais.

“Durante o evento as setoriais apresentarão casos de sucesso das suas secretarias, ações que geraram resultados positivos internamente. Também poderão debater temas voltados para a área. Essa é uma forma de valorizar o trabalho das equipes que têm se dedicado em aplicar as boas práticas na gestão documental”, disse.

Mais informações pelo telefone (65) 3613-1800.

(Supervisão de texto de Nayara Takahara).