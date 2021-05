Arrecadação em abril atinge R$ 156,8 bi e bate recorde para o mês

Crédito: Prefeitura de Gaúcha do Norte

Consulta pública sobre incorporação de tecnologias para tratamento da Covid-19 fica disponível até 26 de maio para envio de contribuições sobre vacinas, medicamentos, procedimento de oxigenação e sobre as Diretrizes para Atendimento Hospitalar aos casos da doença. Lançada pelo Ministério da Saúde, a consulta quer ouvir a sociedade sobre propostas de procedimentos hospitalares.

Todas as tecnologias avaliadas para incorporação no Sistema Único de Saúde (SUS) são submetidas à consulta pública. As tecnologias propostas são: as vacinas da Fiocruz e da Pfizer/Wyeth, o medicamento casirivimabe + imdevimabe (REGN-COV2), o procedimento de oxigenação por membrana extracorporal (ECMO) para pacientes com síndrome respiratória aguda grave, e as Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente com Covid-19.

Qualquer pessoa ou instituição pode participar, seja com contribuições técnico-científicas, de especialistas, pesquisadores, profissionais de saúde ou com contribuições de experiência. Após a consulta, os temas retornarão para a avaliação final do plenário da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde (Conitec).

O relatório com a recomendação da comissão, após finalizado, será encaminhado para subsidiar a decisão do Ministério da Saúde acerca do tema. Vale lembrar que o Ministério da Saúde (MS) já publicou uma série de orientações para tratamento de pacientes com quadro grave de Covid-19, quanto ao uso adequado de oxigênio e suporte ventilatório, sedativos e bloqueadores neuromusculares, entre outros tratamentos.