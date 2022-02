ARROZ/CEPEA: Colheita se inicia no RS; oferta nacional pode ser 10% menor

Cepea, 16/2/2022 – A colheita da safra 2021/22 de arroz começou neste mês no Rio Grande do Sul. No entanto, segundo colaboradores do Cepea, produtores têm disponibilizado baixos volumes do remanescente da temporada 2020/21 no mercado spot do estado, devido às incertezas geradas pelas possíveis menores produtividade e produção do cereal por causa da estiagem. Os efeitos do clima sobre as lavouras ainda devem ser contabilizados, porém, a estimativa oficial preliminar já aponta baixa de 10% na produção nacional. Em meio às incertezas quanto à temporada 21/22, à cautela vendedora e à disponibilidade reduzida, o Indicador do arroz em casca ESALQ/SENAR-RS, 58% grãos inteiros (média ponderada para o estado do Rio Grande do Sul e pagamento à vista), fechou em R$ 72,34/sc de 50 kg nessa terça-feira, 15, significativo avanço de 6,16% frente à terça anterior, 8. No acumulado parcial de fevereiro, o Indicador registra alta de expressivos 13%. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)