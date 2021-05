ARROZ/CEPEA: Com maior produção e demanda enfraquecida, preços recuam

Cepea, 19/05/2021 – As cotações domésticas do café arábica estão firmes, sustentadas pela retração de vendedores, segundo apontam informações do Cepea. Cafeicultores seguem concentrados nos trabalhos de campo. O Indicador CEPEA/ESALQ do arábica tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, fechou a R$ 816,11/saca de 60 kg nessa terça-feira, 18, pequena alta de 0,37% em relação ao dia 11. COLHEITA – A colheita de café arábica está começando de forma gradual na maior parte das regiões produtoras. Por enquanto, os trabalhos estão no início, devendo ser intensificados entre o final deste mês e junho. Quanto ao robusta, as atividades estão mais intensas. O volume colhido até a última semana atingiu de 10% a 20% do total no Espírito Santo; já em Rondônia, esse percentual está entre 30% e 35%. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br