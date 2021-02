ARROZ/CEPEA: Disparidade entre preços se amplia

Cepea, 18/02/2021 – Com o avanço da colheita da nova safra de arroz no Rio Grande do Sul, tem se verificado certa ampliação na disparidade entre os valores de compra e os de venda do cereal. Segundo pesquisadores do Cepea, compradores esperam que a nova safra tenha maior oferta e preços abaixo do registrado em meses anteriores. Já vendedores ainda seguem receosos quanto à qualidade e ao tamanho da nova safra. Vale lembrar que houve falta de chuva nos momentos de semeio/germinação e precipitações fortes no período de maturação/enchimento de grãos. Em meio à “queda de braço” entre as partes, as cotações médias seguem pressionadas. Nessa quarta-feira, 17, o Indicador do arroz em casca ESALQ/SENAR-RS (58% grãos inteiros, com pagamento à vista) fechou a R$ 87,59/sc de 50 kg, queda de 1,78% na parcial de fevereiro. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br