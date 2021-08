ARROZ/CEPEA: Oferta se sobrepõe à demanda; preços recuam

Cepea, 25/08/2021 – As cotações do arroz em casca recuaram no Rio Grande do Sul nos últimos dias, com o maior interesse vendedor, que se sobrepôs à demanda. De 17 a 24 de agosto, o Indicador ESALQ/SENAR-RS do arroz 58% grãos inteiros (média ponderada e pagamento à vista) teve retração de 0,89%, para R$ 76,97/sc de 50 kg na terça-feira, 24. Do lado da oferta, parte dos vendedores sinalizou necessidade de caixa e/ou aproveitou as recuperações de preços das últimas semanas para liquidar parte dos estoques. Porém, outros vendedores ainda seguem retraídos, apostando que a valorização do dólar possa elevar as paridades e dar sustentação aos preços internos. Quanto à demanda, agentes sinalizam que o beneficiamento está mais lento, devido à baixa movimentação dos negócios de arroz beneficiado. Compradores com necessidade imediata, por sua vez, estiveram mais ativos. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)