Arsec debate revisão ordinária do contrato de água e esgoto

As políticas de resíduos sólidos a serem implementadas em Cuiabá foi debatida, nesta quarta-feira (28), entre o prefeito Emanuel Pinheiro e o secretário nacional de saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão. O encontro foi realizado na sede do Palácio Alencastro. Para o chefe do Executivo Municipal, a proposta apresentada é estender a política de resíduos sólidos para toda a região do Vale do Rio Cuiabá, por meio do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social.

Pinheiro argumentou que a visita foi importante para debater o planejamento do Governo Federal com relação às políticas para execução de obras no âmbito de resíduos sólidos, saneamento básico e ambiental.

“Foi um encontro positivo do integrante do Governo Federal de vir in loco a capital de Mato Grosso para conhecer de perto as demandas de Cuiabá e conversar com as autoridades locais. Com certeza traremos frutos positivos desta visita para investirmos, especialmente, na política de resíduos sólidos em Cuiabá, com extensão para toda a região do vale do rio Cuiabá e apresentaremos uma solução única para o problema de resíduo sólido da nossa região”, enfatizou o prefeito.

O secretário nacional de saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão, declarou que o debate sobre o descarte residual é extremamente importante porque a capital é uma cidade com potencial turístico.

“Cuiabá é uma cidade importante e nós discutimos com o prefeito a questão do Consórcio que ele é presidente e sobre a questão dos resíduos sólidos. A cidade com a importância que tem, com a entrada aqui do Pantanal, que tem um apelo ecológico muito grande e turístico é fundamental esta obra”, frisou.

Ainda durante a visita, o prefeito Emanuel Pinheiro, declarou que uma agenda será articulada pelo Deputado Federal, Emanuelzinho junto aos demais representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional para trazer a obra de resíduo sólido para Cuiabá.

Participaram também do encontro, o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga e o prefeito de Chapada dos Guimarães, Osmar Fronner de Mello.