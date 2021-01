Arsec realiza audiência para debater possível reajuste da tarifa de água e esgoto

Com profundo pesar e angústia recebi, nesta manhã, a notícia do falecimento do prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, meu correligionário no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido do qual ele era um dos pilares, tendo participado desde a sua fundação, ainda na época da antiga Arena, e atuado ativamente em prol da redemocratização do Brasil.

Juntamente com o nosso partido e com o povo de Goiás, Maguito Vilela escreveu uma trajetória linda e de sucesso, sempre em prol dos mais carentes. Quando governador, na década de 1990, ele criou importantes programas sociais, com distribuição de cestas básicas para desempregados, entrega diária de pão e leite para famílias com crianças, isenção nas contas de água e luz para os mais vulneráveis e a criação do programa Luz no Campo para as comunidades rurais. Entre 2008 e 2012, quando prefeito de Aparecida de Goiânia, ele continuou na mesma linha de atuação, pensando na sua gente, investindo em pavimentação dos bairros periféricos e ali construindo centros de educação infantil e implantando unidades básicas de saúde.

Ao longo de 44 anos na vida política, ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-governador, governador, senador, vice-presidente do Banco do Brasil, prefeito de Aparecida de Goiânia e prefeito licenciado de Goiânia, cargo para o qual venceu as eleições de 2020 em plena pandemia, chegando a se infectar com a Covid-19 em outubro. Infelizmente, Maguito não teve a oportunidade de votar nele mesmo, nem no primeiro e nem no segundo turno, e tomou posse de forma virtual, já curado da Covid-19, mas ainda se tratando de uma infecção no pulmão, gerada em decorrência da doença anterior. Deixou esposa, 4 filhos, uma enteada e quatro netos, a quem presto as minhas sinceras condolências.

Tudo isso me faz pensar na fragilidade e singularidade da vida e refletir sobre o que podemos tomar como lição e exemplo para nossas próprias condutas. Maguito com certeza foi um homem público admirável, que deixa um legado inestimável de serviços prestados à população goiana e brasileira.

Enquanto prefeito de Cuiabá, luto diariamente para combater esta pandemia que já assolou e tem assolado tantas famílias que perderam entes queridos ou sofrem com a angústia da internação em um leito de hospital. Sei que esta luta é de todos os prefeitos e governantes de todo o país e de todo o mundo. A responsabilidade é tremenda e muito já foi feito para enfrentar essa doença e seus reflexos na economia e na saúde coletiva.

Como prefeito, cidadão, pai, marido, filho, só posso dizer que não medirei esforços para honrar a memória de todos aqueles que perderam a batalha para o coronavírus e garantir que nossa população tenha o suporte da Prefeitura de Cuiabá para, juntos, chegarmos ao fim desta guerra pela vida.