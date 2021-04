Arte, talento e negócio: projeto propõe elevar artesanato a empresa rural

Mais de 40 empreendedores, que pretendem criar suas startups, foram direcionados para o Programa AceleraCampo, que acontece em parceria do Senar Goiás e Sebrae Goiás. Eles vão passar por o por capacitação, mentoria e apresentarão planos de negócio em evento no formato demoday (dia de demonstração), previsto para julho de 2021.

Já as startups, com produtos ou serviços em fase de validação, apresentaram suas propostas para os produtores inovadores do Programa ConectaCampo do Senar Goiás, e vão ter a oportunidade de testar e validar suas soluções diretamente nas fazendas goianas, com apoio da equipe técnica do Senar e dos pesquisadores da Embrapa. As três startups com melhores resultados e mais bem avaliadas pelos produtores inovadores participarão de uma missão técnica internacional, onde terão oportunidade de conhecer outras realidades e aumentar seu network.

O Desafio AgroStartup, realizado pelo Senar Goiás e Sebrae Goiás, nesta 5ª edição conta com a parceria da Embrapa Arroz e Feijão, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação, além da Bayer. “O Senar Goiás, juntamente com o Sebrae e demais parceiros da inovação, está levando ao setor produtivo tecnologia para auxiliar no trabalho do campo. Por isso buscamos ideias e startups com DNA voltado para crescimento da agropecuária”. explica Fernando Borges, gerente de inovação do Senar Goiás.