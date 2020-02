Artesanato na Praça fortalece rede de mulheres e garante geração de renda

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, promove este ano o “Carnaval da Gente”. O evento, que vai acontecer de 22 a 25 de fevereiro, no Parque de Exposições Jonas Pinheiro, terá na programação da terça-feira (25) o desfile de seis blocos que disputam premiação total de R$ 100 mil. O evento terá “sambódromo”, desfile de seis escolas e premiação total de 100 mil. A entrada será gratuita.

“Vai ser o Carnaval da Gente. Já estivemos com os blocos carnavalescos, que já se preparam para a festa e já definimos a premiação, que será no valor de R$ 100 mil, distribuídos de acordo com regulamento desenvolvido pelos próprios blocos. Será uma grande festa com atrações nacionais e regionais para fortalecer esse período de reinado de Momo na nossa Capital”, comentou o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo.

No total, seis blocos participarão do desfile, que será realizado no pátio a frente da arquibancada. São eles: Bloco Vaidade, Unidos do Carumbé’, Império de Casa Nova, Unidos do Araés, Melados e Boca Suja. Além da apresentação de abertura do ‘Bloco das Divas’ e ‘Bloco Plus Samba’.

O local foi projetado para se transformar em um verdadeiro sambódromo, com área de concentração, recuo de bateria e dispersão, além de espaço dos jurados. Todo o regulamento está sendo feito pela Associação de Blocos de Cuiabá (ABLOC).

A premiação para os blocos terá valor total de R$ 100 mil, um investimento oriundo da iniciativa privada, parceira do evento, que também irá patrocinar os shows nacionais e regionais. Para o primeiro colocado, a premiação será no valor de R$ 35 mil, para o segundo R$ 25 mil, para o terceiro R$ 20 mil, para o quarto R$ 10 mil e para o quinto e sexto bloco serão pagos R$ 5 mil cada.

No dia 23 de janeiro, foi realizada uma visita técnica ao Parque de Exposições Jonas Pinheiro, com representantes das entidades que atuarão em conjunto para a realização do evento de forma segura, saudável, seguindo as normas municipais de regularidade e também com a alegria e diversão que a data merece. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria Municipal Cultura, Esporte e Turismo, de Saúde, de Meio Ambiente, de Serviços Urbanos, de Mobilidade Urbana e Juizado da Infância e Juventude de Cuiabá estiveram presentes.

A escolha do local foi pensada em proporcionar maior segurança e conforto aos foliões, além de minimizar os transtornos com poluição sonora, logística e tráfego durante o carnaval, que é uma data de muito movimento em toda a cidade.

“A Orla é um local espetacular para se promover o carnaval voltado para eventos de palco. Quando se pensa em desfiles de bloco, de escola de samba, não é um local apropriado, pois as árvores já estão grandes, a pista é muito movimentada e o impacto na movimentação do trânsito é muito grande. Existem muitas pessoas que ficam satisfeitas com o carnaval na Orla, mas existe um número de reclamações muito alto. Então faremos essa experiência no Parque de Exposições, que apresentamos aos blocos e foi aprovado por unanimidade”, explicou Vuolo.

Além do desfile de blocos na terça-feira (25), haverá também programação de shows nacionais e regionais, matinê e praça de alimentação durante o sábado (22), domingo (23) e segunda-feira (24), que será divulgada em breve.