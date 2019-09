Artesãos da baixada cuiabana expõem no Espaço Cultural da ALMT

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

A Assembleia Legislativa recebe esta semana artesãos da Baixada Cuiabana para exposição. O evento tem início hoje (30) e vai até sexta-feira (4), das 8h às 17h, no saguão principal da sede do Parlamento. Dezoito expositores participam da mostra com produtos que vão desde artes e artesanatos ligados à cultura regional, até a gastronomia. A Organização é do Instituto Memoria do Poder Legislativo (IMPL).

“O principal meio de divulgação dos trabalhos artesanais são as feiras que levam esses trabalhos até as pessoas” explica uma das coordenadoras do grupo Katia Lysenco. “Por isso dispor de espaços como a assembleia é muito importante para promover a cultura e geração de renda para aqueles que vivem de artesanato”, destaca.

Segundo ela Cuiabá tem mais de mil artesãos credenciados e a divulgação da produção se dá basicamente pelas feiras promovidas em diferentes espaços da capital. “Essas oportunidades são importantes para divulgar e consolidar os trabalhos, mas também é indispensável que seja criado um lugar para exposições permanentes, onde as pessoas possam visitar a qualquer tempo e, com isso estimular a produção regional”, defende.

Dentre os produtos comercializados na exposição estão: tapetes, jogos de cozinha, acessórios de linha e lã, bijuterias, caixa em MDF decoradas, cucas, bolo de arroz, banana frita, bebidas e pães, entre outros.

A superintendente do IMPL, Mara Visnadi lembra que o espaço cultural da ALMT é aberto para toda sociedade e já se constitui numa importante plataforma de integração e também de divulgação da cultura e da arte mato-grossense. Para realizar o evento é preciso procurar o instituto para apresentar o projeto e verificar a disponibilidade de data. O telefone de contato é o (65) 3313-6938.