Artesãos de Paulino Neves avançam na produção de artesanatos depois da capacitação do Senar

O Espírito Santo possui muitas potencialidades, entre elas a produção agrícola, que responde por 30% do Produto Interno Bruto capixaba. Para agregar valor ao trabalho no campo, o agroturismo é uma alternativa que atrai cada vez mais as famílias rurais. De acordo com a Secretaria de Turismo, as regiões turísticas Imigrantes, Vales e do Café, Caparaó e Montanhas Capixabas reúnem um expressivo número de iniciativas. Esta última, pioneira no turismo rural brasileiro desde os anos 90, trouxe para o município de Venda Nova do Imigrante o título de Capital Nacional do Agroturismo.

Para mostrar ao Brasil a variedade de opções da região, está sendo exibido um episódio no Programa “De Onde Vem”, do canal Sabor & Arte, com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES) e a apresentação da jornalista Paula Varejão.

O programa visitou produtores rurais, entre eles Pedro Carnielli (Fazenda Carnielli), Carlos Danilo Valle (Villa del Valle), Amedeo Mazzocco (Artelatte Queijos) e Tatiane Uliana (Sítio das Pitayas). Seus produtos compuseram um menu degustação preparado pelo chef Duaine Clements, do restaurante Quinta dos Manacás.

A Vila Araguaya também terá destaque no programa que vai mostrar a história do berço da imigração italiana no Brasil e as potencialidades da região onde está surgindo o novo circuito turístico “Nos trilhos do Araguaya”. A equipe visitou o Museu da Imigração que possui peças da Alemanha e Itália, além do acervo da história das famílias que chegaram ao município. A visita foi finalizada na Casa do Nonno, construção que relembra as primeiras casas construídas pelos imigrantes na região, onde comeram uma típica polenta italiana.

“O Espírito Santo tem uma variedade enorme de produtos agrícolas e circuitos turísticos que o Brasil precisa conhecer. Nossas praias são belíssimas, mas além delas temos um grande potencial no agroturismo com pousadas, restaurantes, trilhas ecológicas, opções de passeios e diversão. As delícias culinárias são outra grande atração, como o café, o socol, o queijo, as geleias, os doces, os pães, os biscoitos e muito mais”, explica a superintendente do Senar-ES, Letícia Simões.

O programa está sendo exibido no novo canal de televisão “Sabor & Arte”, no canal 561 da NET/Claro. Neste final de semana os horários de exibição são: dia 31 de julho (sábado) – 10h, 17h e 21h30 e no dia 01 de agosto (domingo) às 15h e 18h30.

“Sou super apaixonada por essa região da Pedra Azul e sempre sonhei em gravar algo por lá para que todo mundo pudesse conhecer esse pedacinho de paraíso. Obrigada, Senar-ES, por apoiar a região e me ajudar a mostrar um pouco da riqueza do nosso Estado do Espírito Santo no Brasil”, disse a jornalista.