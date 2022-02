Articulação de Dr.João resulta em convênio de R$ 3 milhões para município de Santo Afonso

Foto: MICHELLE MOURA / ASSESSORIA DE GABINETE

O deputado estadual Dr. João (MDB) participou, na manhã dessa terça-feira (16), no Palácio Paiaguás, da solenidade de assinatura de três convênios do Governo do Estado com a prefeitura de Santo Afonso, região médio-norte de Mato Grosso. Ao todo serão destinados R$ 3,06 milhões em investimentos para o município, sendo 2,999 milhões repassados pela Secretaria de Estado Infraestrutura (Sinfra). Dr. João atuou intensamente para concretização destes projetos, articulando com governo estadual e bancada Federal.

O governador Mauro Mendes (UB), o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, o secretário estadual de infraestrutura e logística, Marcelo de Oliveira, o Marcelo Padeiro, o prefeito do município, Luís Fernando (UB) e o deputado estadual Paulo Araújo (PP), participaram da solenidade de assinatura dos convênios.

O primeiro termo contempla a pavimentação asfáltica, drenagem superficial e sinalização em diversas vias, com extensão total de 10.801,70 m2 no município. O investimento deste convênio é na ordem de R$1.880.334,96, dois quais R$ 1.875.634,09 são referentes a recursos do governo estadual.

O segundo convênio assinado com a prefeitura de Santo Afonso foi para execução de conservação asfáltica com microrrevestimento no Distrito Boa Esperança, com extensão total de 12.644,32 m2. O investimento previsto é de R$ 288.934,97, sendo recurso do Governo o montante de R$ 271.000,00.

O terceiro e último convênio assinado foi para execução de conservação asfáltica com microrrevestimento em diversas vias, com extensão total de 39.882,67 m2 dentro do município. O investimento é na ordem de R$ 892.076,94, sendo R$ 853 mil em recursos do governo.

“O desenvolvimento do município de Santo Afonso é algo extraordinário. Com esses convênios assinados, o município terá 100% das ruas asfaltadas e por isso quero parabenizar o trabalho do prefeito Luís Fernando e o apoio e compromisso do Governo do Estado, bem como da Sinfra, que não mediram esforços para atender estas demandas importantíssimas que beneficiarão toda população. A luta continua”, frisou o deputado Dr. João.